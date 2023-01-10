Зинченко едет к Ман Сити. Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии

В четвертом раунде Кубка Англии украинский защитник Александр Зинченко может впервые сыграть против своего бывшего клуба "Манчестер Сити". Это стало известно после проведенной жеребьевки этой стадии соревнований.

Матчи 1/16 финала должны пройти с 27 по 30 января. К тому времени пройдут переигровки в парах, где еще не определены победители третьего раунда. В частности, на 17 января запланирован второй поединок между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем", которые в первой дуэли не смогли определить победителя.