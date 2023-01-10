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Зинченко едет к Ман Сити. Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии
Украинец сможет впервые сыграть на "Эттихаде" после ухода из "Ман Сити"
Фото: Arsenal
В четвертом раунде Кубка Англии украинский защитник Александр Зинченко может впервые сыграть против своего бывшего клуба "Манчестер Сити". Это стало известно после проведенной жеребьевки этой стадии соревнований.
Матчи 1/16 финала должны пройти с 27 по 30 января. К тому времени пройдут переигровки в парах, где еще не определены победители третьего раунда. В частности, на 17 января запланирован второй поединок между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем", которые в первой дуэли не смогли определить победителя.
- "Престон" – "Тоттенхэм"
- "Саутгемптон" – "Блэкпул"
- "Рексем" – "Шеффилд Юнайтед"
- "Ипсвич" – "Бернли"
- "Манчестер Юнайтед" – "Рэдинг"
- "Лутон Таун" / "Уиган" – "Гримсби"
- "Дерби Каунти" – "Вест Хэм"
- "Сток Сити" – "Стивенедж"
- "Блэкберн" – "Форест Грин Роверс" / "Бирмингем"
- "Уолсолл" – "Лестер"
- "Шеффилд Уэнсдей" – "Флитвуд Таун"
- "Манчестер Сити" – "Арсенал"
- "Бристоль Сити" / "Суонси" – "Честерфилд" / "Вест Бромвич"
- "Брайтон" – "Ливерпуль" / "Вулверхэмптон"
- "Фулхэм" – "Сандерленд"
- "Борэм Вуд" / "Стэнли" – "Кардифф" / "Лидс"
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