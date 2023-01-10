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Зинченко едет к Ман Сити. Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии

Англия
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Украинец сможет впервые сыграть на "Эттихаде" после ухода из "Ман Сити"

Зинченко едет к Ман Сити. Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии

Фото: Arsenal

UA-Футбол
Новина українською

В четвертом раунде Кубка Англии украинский защитник Александр Зинченко может впервые сыграть против своего бывшего клуба "Манчестер Сити". Это стало известно после проведенной жеребьевки этой стадии соревнований.

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Матчи 1/16 финала должны пройти с 27 по 30 января. К тому времени пройдут переигровки в парах, где еще не определены победители третьего раунда. В частности, на 17 января запланирован второй поединок между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем", которые в первой дуэли не смогли определить победителя.

  • "Престон" – "Тоттенхэм"
  • "Саутгемптон" – "Блэкпул"
  • "Рексем" – "Шеффилд Юнайтед"
  • "Ипсвич" – "Бернли"
  • "Манчестер Юнайтед" – "Рэдинг"
  • "Лутон Таун" / "Уиган" – "Гримсби"
  • "Дерби Каунти" – "Вест Хэм"
  • "Сток Сити" – "Стивенедж"
  • "Блэкберн" – "Форест Грин Роверс" / "Бирмингем"
  • "Уолсолл" – "Лестер"
  • "Шеффилд Уэнсдей" – "Флитвуд Таун"
  • "Манчестер Сити" – "Арсенал"
  • "Бристоль Сити" / "Суонси" – "Честерфилд" / "Вест Бромвич"
  • "Брайтон" – "Ливерпуль" / "Вулверхэмптон"
  • "Фулхэм" – "Сандерленд"
  • "Борэм Вуд" / "Стэнли" – "Кардифф" / "Лидс"
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