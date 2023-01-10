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Ман Сити выпустил специальный комплект формы к китайскому Новому году. ФОТО

Англия
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Ман Сити выпустил специальный комплект формы к китайскому Новому году. ФОТО

Фото: mancity.com / Автор невідомий

UA-Футбол
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"Манчестер Сити" вместе со своим техническим спонсором, Puma, объявил о выпуске специального комплекта формы, выпущенном специально под китайский Новый год.

Дизайн символизирует наследие клуба, сочетающегося с китайской культурой, говорится в сообщении на официальном сайте клуба. В презентации приняли участие Эдерсон, Кайл Уокер, Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанн.

Купить футболку из новой коллекции можно за 35 фунтов стерлингов в официальном интернет-магазине клуба.

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В статье: Манчестер Сити
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