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Ман Сити выпустил специальный комплект формы к китайскому Новому году. ФОТО
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Фото: mancity.com / Автор невідомий
"Манчестер Сити" вместе со своим техническим спонсором, Puma, объявил о выпуске специального комплекта формы, выпущенном специально под китайский Новый год.
Дизайн символизирует наследие клуба, сочетающегося с китайской культурой, говорится в сообщении на официальном сайте клуба. В презентации приняли участие Эдерсон, Кайл Уокер, Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанн.
Купить футболку из новой коллекции можно за 35 фунтов стерлингов в официальном интернет-магазине клуба.
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