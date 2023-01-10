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Арсенал и Шахтер добились прогресса в переговорах по Мудрику

Англия
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Хавбек еще ближе к своему дебюту в АПЛ

Арсенал и Шахтер добились прогресса в переговорах по Мудрику

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" достиг значительного прогресса в соглашении о подписании Михаила Мудрика после нового раунда переговоров с донецким "Шахтером".

По информации Daily Express, клубы еще не имеют согласия относительно конечной суммы трансфера. Однако стороны приближаются к полезному всем сторонам финалу. Упорство "канониров" позволило "Шахтеру" несколько смягчить свои переговорные позиции по продаже, обсуждая потенциальную структуру платежей этого соглашения.

"Арсенал" хочет перевести часть трансфера, за которую сейчас идут споры, в бонусы и выплатить их "Шахтеру" только в случае прогресса Мудрика в лондонском клубе. В такие надбавки может входить победа в АПЛ или результативность самого игрока.

Дата новых переговоров уже запланирована. Стороны надеются найти компромисс в ближайшие дни.

Ранее мы сообщали, что Мудрик находится в расположении "Шахтера" и поедет на сборы с командой в Турцию.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
10.01.2023 в 17:34
по ходу шахтёр ещё должен останется ))
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