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Арсенал и Шахтер добились прогресса в переговорах по Мудрику
Хавбек еще ближе к своему дебюту в АПЛ
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Лондонский "Арсенал" достиг значительного прогресса в соглашении о подписании Михаила Мудрика после нового раунда переговоров с донецким "Шахтером".
По информации Daily Express, клубы еще не имеют согласия относительно конечной суммы трансфера. Однако стороны приближаются к полезному всем сторонам финалу. Упорство "канониров" позволило "Шахтеру" несколько смягчить свои переговорные позиции по продаже, обсуждая потенциальную структуру платежей этого соглашения.
"Арсенал" хочет перевести часть трансфера, за которую сейчас идут споры, в бонусы и выплатить их "Шахтеру" только в случае прогресса Мудрика в лондонском клубе. В такие надбавки может входить победа в АПЛ или результативность самого игрока.
Дата новых переговоров уже запланирована. Стороны надеются найти компромисс в ближайшие дни.
Ранее мы сообщали, что Мудрик
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