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Арсенал и МЮ не были готовы платить так много, как Челси, за аренду нападающего Атлетико

Англия
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"Синих" развели на деньги?

Арсенал и МЮ не были готовы платить так много, как Челси, за аренду нападающего Атлетико

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Челси" заплатит за аренду нападающего "Атлетико" Жоау Феликса до конца сезона 11 миллионов евро. "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", которые также хотели себе португальца, не были готовы столько платить.

Кроме того, "синие" выплатят зарплату Феликсу в полном объеме – это 6 миллионов евро. Таким образом за несколько месяцев "Атлетико" заработает на Жоау 17 миллионов евро на игроке, который продлит контракт с клубом.

Сообщается, что "Арсенал" предлагал за аренду Жоау не больше 5 миллионов фунтов, а "Юнайтед" 3,5 миллиона ранее в это трансферное окно.

Жоау продлит контракт с "Атлетико" до лета 2027-го. Учитывая новости об уходе Диего Симеоне в конце сезона, вероятно, игрок хочет остаться в клубе и надеется , что с новым менеджером получит больше игрового времени.

В этом сезоне Жоау провел за "Атлетико" 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего португальца в 60 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Жоау Феликс
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