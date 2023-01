Арсенал и МЮ не были готовы платить так много, как Челси, за аренду нападающего Атлетико

"Челси" заплатит за аренду нападающего "Атлетико" Жоау Феликса до конца сезона 11 миллионов евро. "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", которые также хотели себе португальца, не были готовы столько платить.

Кроме того, "синие" выплатят зарплату Феликсу в полном объеме – это 6 миллионов евро. Таким образом за несколько месяцев "Атлетико" заработает на Жоау 17 миллионов евро на игроке, который продлит контракт с клубом.

Сообщается, что "Арсенал" предлагал за аренду Жоау не больше 5 миллионов фунтов, а "Юнайтед" 3,5 миллиона ранее в это трансферное окно.

Жоау продлит контракт с "Атлетико" до лета 2027-го. Учитывая новости об уходе Диего Симеоне в конце сезона, вероятно, игрок хочет остаться в клубе и надеется , что с новым менеджером получит больше игрового времени.

В этом сезоне Жоау провел за "Атлетико" 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего португальца в 60 миллионов евро.

Arsenal wanted Felix and Mudryk (their top priority and they remain confident on him), but were not prepared to pay more than £5m in a loan fee. #MUFC offered £3.5m earlier in the window. Neither club met Atleti's terms because they didn't see value.