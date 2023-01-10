Манчестер Юнайтед договорился о трансфере нападающего сборной Нидерландов

"Манчестер Юнайтед" договорился со всеми сторонами о трансфере нападающего "Бернли" Ваута Вегхорста. Сейчас форвард Нидерландов играет в аренде за "Бешикташ".

Форвард перейдет в "Юнайтед" на правах аренды из "Бернли". Для этого придется разорвать аренду в "Бешикташ" и "черно-белые" одобряд сделку, когда найдут замену нападающему. Труецкий клуб также получит компенсацию в размере 3х миллионов евро за досрочный разрыв соглашения.

Ваут в этом сезоне провел за "Бешикташ" 18 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 14 миллионов евро.

Он сыграл важную роль в сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре, дважды забив в ворота Аргентины (2:2, 3:4).