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Кубок лиги. Ньюкасл стал вторым полуфиналистом, победив Лестер

Англия
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Команда Эдди Хау забила два гола во втором тайме

Кубок лиги. Ньюкасл стал вторым полуфиналистом, победив Лестер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок лиги, четвертьфинал. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкасл" – "Лестер" 2:0

Голы: Берн 60, Жоэлинтон 72

"Ньюкасл": Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнш, Уиллок (Мерфи 90) – Альмирон (Сен-Максимен 84), Уилсон (Исак 78), Жоэлинтон

"Лестер": Уорд – Томас (Ихеаначо 64), Фас, Амарти, Кастань – Тилеманс, Ндиди – Барнс, Перес (Менди 84), Олбрайтон – Дака (Варди 64)

Предупреждения: Лонгстафф 37, Берн 38, Ботман 81 – Перес 62, Ндиди 67

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В статье: Кубок Лиги Ньюкасл Лестер Сити
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