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Кубок лиги. Ньюкасл стал вторым полуфиналистом, победив Лестер
Команда Эдди Хау забила два гола во втором тайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок лиги, четвертьфинал. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"
"Ньюкасл" – "Лестер" 2:0
Голы: Берн 60, Жоэлинтон 72
"Ньюкасл": Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнш, Уиллок (Мерфи 90) – Альмирон (Сен-Максимен 84), Уилсон (Исак 78), Жоэлинтон
"Лестер": Уорд – Томас (Ихеаначо 64), Фас, Амарти, Кастань – Тилеманс, Ндиди – Барнс, Перес (Менди 84), Олбрайтон – Дака (Варди 64)
Предупреждения: Лонгстафф 37, Берн 38, Ботман 81 – Перес 62, Ндиди 67
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