Официально: Челси взял Фелиша в аренду у Атлетико

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш перешел в "Челси" на правах полугодичной аренды, об этом официально сообщила пресс-служба "синих".

По последним данным СМИ, аренда обойдется "пенсионерам" в 11 миллионов евро. Лондонцы будут полностью покрывать зарплату футболиста. Перед переездом в столицу Великой Британии 23-летний Фелиш продлит трудовой договор с "Атлетико" до 2027 года.

В текущем сезоне во всех турнирах за "матрасников" Фелиш сыграл 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи. На ЧМ-2022 в Катаре Жоау сыграл 4 поединка, забил 1 гол и оформил 2 результативные передачи.

