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Официально: Челси взял Фелиша в аренду у Атлетико
Жоау проведет полгода в Лондоне
Фото: chelseafc.com
Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш перешел в "Челси" на правах полугодичной аренды, об этом официально сообщила пресс-служба "синих".
По последним данным СМИ, аренда обойдется "пенсионерам" в 11 миллионов евро. Лондонцы будут полностью покрывать зарплату футболиста. Перед переездом в столицу Великой Британии 23-летний Фелиш продлит трудовой договор с "Атлетико" до 2027 года.
В текущем сезоне во всех турнирах за "матрасников" Фелиш сыграл 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи. На ЧМ-2022 в Катаре Жоау сыграл 4 поединка, забил 1 гол и оформил 2 результативные передачи.
The artist has arrived. ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2023
Welcome to Chelsea, Joao Felix!#HolaFelix pic.twitter.com/hVS7UuG6gT
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