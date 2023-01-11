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Официально: Челси взял Фелиша в аренду у Атлетико

Англия
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Жоау проведет полгода в Лондоне

Официально: Челси взял Фелиша в аренду у Атлетико

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш перешел в "Челси" на правах полугодичной аренды, об этом официально сообщила пресс-служба "синих".

По последним данным СМИ, аренда обойдется "пенсионерам" в 11 миллионов евро. Лондонцы будут полностью покрывать зарплату футболиста. Перед переездом в столицу Великой Британии 23-летний Фелиш продлит трудовой договор с "Атлетико" до 2027 года.

В текущем сезоне во всех турнирах за "матрасников" Фелиш сыграл 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи. На ЧМ-2022 в Катаре Жоау сыграл 4 поединка, забил 1 гол и оформил 2 результативные передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Жоау Фелиш
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Источник:
chelseafc.com

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