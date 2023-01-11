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Живая легенда и ветеран Лестера. Сегодня отмечает День рождения Джейми Варди
Self-made man
Getty Images / Global Images Ukraine
Джейми Ричард Варди родился 11 января 1987-го в Шеффилде. Сегодня нападающему "Лестера" исполняется 36 лет. После перехода в стан "лисов" он смог зарекомендовать себя как один из лучших английских нападающих своего времени.
В составе "Лестера" Варди впервые в истории клуба стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, также завоевал Суперкубок Англии, который клубу не удавалось выиграть на протяжении 50 лет.
В июне 2015 года он дебютировал в составе национальной сборной, сыграл на чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира 2018 года, где занял со своей командой четвертое место. В августе 2018-го Варди объявил о завершении карьеры в сборной.
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