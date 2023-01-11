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Сороки впервые за полвека вышли в полуфинал Кубка лиги. Видео голов и обзор матча Ньюкасл - Лестер 2:0

Англия
(1 голосов)

С аравийскими деньгами клуб продолжает прогрессировать

Сороки впервые за полвека вышли в полуфинал Кубка лиги. Видео голов и обзор матча Ньюкасл - Лестер 2:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ньюкасл Юнайтед" не играл в полуфинале Кубка английской лиги с 1976 года, когда добрался до решающего матча и проиграл. Сейчас клуб повторил свое наивысшее достижение в этом турнире благодаря победе над "Лестером". Героем встречи стал бразилец Жоэлинтон, пришедший в клуб еще до того, как он стал состоятельным. На счету нападающего в этой встрече результативная передача и гол.

Кубок лиги, четвертьфинал. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"
"Ньюкасл" – "Лестер" 2:0
Голы: Берн 60, Жоэлинтон 72

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В статье: Ньюкасл Лестер Сити
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