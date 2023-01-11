Сороки впервые за полвека вышли в полуфинал Кубка лиги. Видео голов и обзор матча Ньюкасл - Лестер 2:0

"Ньюкасл Юнайтед" не играл в полуфинале Кубка английской лиги с 1976 года, когда добрался до решающего матча и проиграл. Сейчас клуб повторил свое наивысшее достижение в этом турнире благодаря победе над "Лестером". Героем встречи стал бразилец Жоэлинтон, пришедший в клуб еще до того, как он стал состоятельным. На счету нападающего в этой встрече результативная передача и гол.

Кубок лиги, четвертьфинал. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкасл" – "Лестер" 2:0

Голы: Берн 60, Жоэлинтон 72