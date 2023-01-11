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Пулишич пропустит 2 месяца. Нападающий Челси получил травму в матче с Сити
Очередной травмированный в составе "синих"
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич пропустит 2 месяца из-за травмы колена, полученной в матче с "Манчестер Сити". Информацей поделился главный тренер "синих" Грэм Поттер на пресс-конференции перед матчем с "Фулхэмом" 12-го января.
"Мы считаем, что Кристиан пропустит пару месяцев. Надеемся, что меньше, но временные рамки вот такие", – сказал Поттер.
Кристиан получил повреждение в матче с "Манчестер Сити" в АПЛ и был заменен 22-й минуте.
В этом сезоне Пулишич провел за "Челси" 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего американца в 38 миллионов евро.
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