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Пулишич пропустит 2 месяца. Нападающий Челси получил травму в матче с Сити

Англия
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Очередной травмированный в составе "синих"

Пулишич пропустит 2 месяца. Нападающий Челси получил травму в матче с Сити

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Вингер "Челси" Кристиан Пулишич пропустит 2 месяца из-за травмы колена, полученной в матче с "Манчестер Сити". Информацей поделился главный тренер "синих" Грэм Поттер на пресс-конференции перед матчем с "Фулхэмом" 12-го января.

"Мы считаем, что Кристиан пропустит пару месяцев. Надеемся, что меньше, но временные рамки вот такие", – сказал Поттер.

Кристиан получил повреждение в матче с "Манчестер Сити" в АПЛ и был заменен 22-й минуте.

В этом сезоне Пулишич провел за "Челси" 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего американца в 38 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Кристиан Пулишич
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Источник:
espn.co.uk

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