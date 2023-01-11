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Кубок лиги. Ноттингем Форест обыграл в серии пенальти Вулверхэмптон
В основное время команды сыграли 1:1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок лиги, четвертьфинал. Уэст-Бриджфорд, “Сити-Граунд”
“Ноттингем Форест” – “Вулверхэмптон” 1:1, пен. 4:3
Голы: Боли 18 – Хименес 64
Серия пенальти: Сарридж 0:0 (вратарь), Невеш 0:0 (вратарь), Фройлер 1:0, Поденсе 1:1, Уоррэлл 2:1, Нуньеш 2:2, Гиббз-Уайт 3:2, Кунья 3:3, Колбек 4:3, Ходж 4:3 (вратарь)
“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Орье, Уоррэлл, Боли (Маккенна 61), Лоди – Йейтс, Фройлер, Мангаля (Колбек 65) – Скарпа (Деннис 68) – Джонсон (Сарридж 68), Гиббз-Уайт
“Вулверхэмптон”: Са – Килман, Гомеш, Хонни – Аит-Нури (Поденсе 59), Нуньеш, Моутинью (Кунья 59), Семеду – Гедеш (Невеш 46), Хименес (Адама Троре 75), Хван (Ходж 80)
Предупреждения: Орье 88 – Килман 37, Невеш 74, Нуньеш 88, Поденсе 88
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