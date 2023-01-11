  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок лиги. Ноттингем Форест обыграл в серии пенальти Вулверхэмптон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок лиги. Ноттингем Форест обыграл в серии пенальти Вулверхэмптон

Англия
(1 голосов)

В основное время команды сыграли 1:1

Кубок лиги. Ноттингем Форест обыграл в серии пенальти Вулверхэмптон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок лиги, четвертьфинал. Уэст-Бриджфорд, “Сити-Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Вулверхэмптон” 1:1, пен. 4:3

Голы: Боли 18 – Хименес 64

Серия пенальти: Сарридж 0:0 (вратарь), Невеш 0:0 (вратарь), Фройлер 1:0, Поденсе 1:1, Уоррэлл 2:1, Нуньеш 2:2, Гиббз-Уайт 3:2, Кунья 3:3, Колбек 4:3, Ходж 4:3 (вратарь)

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Орье, Уоррэлл, Боли (Маккенна 61), Лоди – Йейтс, Фройлер, Мангаля (Колбек 65) – Скарпа (Деннис 68) – Джонсон (Сарридж 68), Гиббз-Уайт

“Вулверхэмптон”: Са – Килман, Гомеш, Хонни – Аит-Нури (Поденсе 59), Нуньеш, Моутинью (Кунья 59), Семеду – Гедеш (Невеш 46), Хименес (Адама Троре 75), Хван (Ходж 80)

Предупреждения: Орье 88 – Килман 37, Невеш 74, Нуньеш 88, Поденсе 88

По теме
yellow-arrow
Кубок лиги. Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0. Лучшие и худшие поменялись местами
yellow-arrow
Астон Вилла подписала защитника Бетиса. Эмери: Один из лучших крайних в последних сезонах Ла Лиги
yellow-arrow
На кону путевка в полуфинал Кубка лиги. Текстовая трансляция матча Саутгемптон - Ман Сити
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Ноттингем Форест Кубок Лиги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде