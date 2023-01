Кубок лиги. Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0. Лучшие и худшие поменялись местами

"Манчестер Сити" не сделает квадрупл в сезоне 2022/23. Кто бы мог подумать, что команда Гвардиолы проиграет в четвертьфинале Кубка лиги двадцатой команде АПЛ. "Саутгемптон" начиная с сентбря выиграл всего один матч АПЛ, но сегодня "святые" провели великолепный матч проттв главного фаворита всех турниров, сыграв смело, агрессивно и дисциплинированно.

Как и в недавнем матче Кубка Англии с "Челси", Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд и Эдерсон остались в запасе. На лавке также остались Рияд Марез, Родри, Бернарду Силва, Мануэль Аканджи и Натан Аке. На выходных у "Манчестер Сити" матч с обретшим крылья "Манчестер Юнайтед" и Пеп Гвардиола решил поберечь футболистов, которые находятся в хорошей форме. Пришлось прибегнуть к нестандартным решениям – впервые в основе вышел Филлипс, Уокер играл центрального защитника, Палмер оказался в центральной линии.

Сказать, что у "Сити" ничего не получалось – это не сказать ничего. Первый тайм был катастрофой. Иногда бывают такие матчи, когда "горожане" владеють инициативой, доминируют, но пропускают голы после контратак. Сегодня все было иначе. Во владении "Манчестер Сити" был ужасен – гостям не получалось связать два-три паса вместе, не говоря уже о каких-то полнценных атаках. В этом была и заслуга "Саутгемптона". Команда Натана Джонса высоко встречала "Сити", и смело шла в отбор на половине поля соперника.

Так был забить первый гол. Лянко обокрал Серхио Гомеса, "Сити" не успел развернуться, а форвард "святых" Секу Мара уже пробивал по воротам после паса бразильского защитника. 1:0.

Off the mark in red and white ???? pic.twitter.com/EegH0aIzd5