Кубок лиги. Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0. Лучшие и худшие поменялись местами

"Манчестер Сити" не сделает квадрупл в сезоне 2022/23. Кто бы мог подумать, что команда Гвардиолы проиграет в четвертьфинале Кубка лиги двадцатой команде АПЛ. "Саутгемптон" начиная с сентбря выиграл всего один матч АПЛ, но сегодня "святые" провели великолепный матч проттв главного фаворита всех турниров, сыграв смело, агрессивно и дисциплинированно.

Как и в недавнем матче Кубка Англии с "Челси", Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд и Эдерсон остались в запасе. На лавке также остались Рияд Марез, Родри, Бернарду Силва, Мануэль Аканджи и Натан Аке. На выходных у "Манчестер Сити" матч с обретшим крылья "Манчестер Юнайтед" и Пеп Гвардиола решил поберечь футболистов, которые находятся в хорошей форме. Пришлось прибегнуть к нестандартным решениям – впервые в основе вышел Филлипс, Уокер играл центрального защитника, Палмер оказался в центральной линии.

Сказать, что у "Сити" ничего не получалось – это не сказать ничего. Первый тайм был катастрофой. Иногда бывают такие матчи, когда "горожане" владеють инициативой, доминируют, но пропускают голы после контратак. Сегодня все было иначе. Во владении "Манчестер Сити" был ужасен – гостям не получалось связать два-три паса вместе, не говоря уже о каких-то полнценных атаках. В этом была и заслуга "Саутгемптона". Команда Натана Джонса высоко встречала "Сити", и смело шла в отбор на половине поля соперника.

Так был забить первый гол. Лянко обокрал Серхио Гомеса, "Сити" не успел развернуться, а форвард "святых" Секу Мара уже пробивал по воротам после паса бразильского защитника. 1:0.

Off the mark in red and white ???? pic.twitter.com/EegH0aIzd5 — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 11, 2023

Но у "Саутемптону" этого было мало, и через пять минут хозяева забили второй гол. После нескольких пересмотров повтора мяча Дженепо не продолжаешь уидвляться, как у "Сити" в центре поля образовалась такая дыра. Как бы там не было, Лавиа дал пас на Дженепо вингер "Саутгемптона" сместился к штрафной, увидел, что Ортега далеко вышел из ворот и элегантно перекинул кипера "Сити". 2:0!

Это уже было серьезно, Гвардиола не хотел проигрывать, и уже к 63-й минуте провел все пять замен, выпустив на поле Аке, Аканджи, Де Брюйне, Холанда и Родри. Несколько шансов гостям создать все же удалось. Альварес пробил рядом со штангой после паса Де Брюйне, а затем аргентинский чемпион мира не дотянулся до мяча после прострела Гюндогана. Вовремя вышел из ворот Базуну. Хорошо сыграл экс-кипер "Сити" на перехвате и после передачи Де Брюйне на Холанда. Норвежец так и не вошел в игру, коснувшись мяча всего шесть раз и выполнив один неточный удар.

"Не вошел в игру", – так можно сказать про всех футболистов "Манчестер Сити". Такое мнение выразил после матча Гвардиола.

"Выиграла лучшая команда. Мы не играли хорошо с самого начала. Часто бывают матчи, когда начинаешь плохо, но затем справляешься с этим. Сегодня нам это не удалось. Когда не готов к такому матчу, то опаздываешь на один сантиметр к прострелу, и не забиваешь гол. Когда ты ко всему готов, то гол есть. Для нас сегодня был плохой вечер, сопреник сыграл лучше, и его нужно поздравить. Мы не заслуживали победить", – сказал Пеп.

Неудачи часто становятся хорошим мотивирующим фактором для "Сити", но ряд игроков первой команды сегодня сыграли намного иже своих возможностей, что не может беспокоить болельщиков "горожан" перед дерби.

"Саутгемптон" сыграет в полуфинале Кубка лиги с "Ньюкаслом". Новый тренер "святых" Натан Джонс выиграл три из трех кубковых матчей с командой, но проиграл все четыре матча АПЛ. Победа в субботнем матче Премьер-лиги с "Эвертоном" может стать для "Саутгемптона" не менее важной, чем выход в полуфинал.

Southampton have knocked Man City out of the Carabao Cup! ????pic.twitter.com/e0kMwyevtm — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 11, 2023

Кубок лиги, четвертьфинал. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Манчестер Сити” 2:0

Голы: Мара 23, Дженепо 28

“Саутгемптон”: Базуну – Лянко, Чалета-Цар, Салису, Уокер-Питерс – Лавиа (Эльюнусси 62), Диалло – Дженепо (Перро 57), Уорд-Проуз, Адам Армстронг (Оршич 83) – Мара (Адамс 62)

“Манчестер Сити”: Ортега – Гомес (Аке 46), Лапорт, Уокер (Аканджи 46), Канселу – Гюндоган, Филлипс (Родри 63), Палмер (Де Брюйне 46) – Грилиш (Холанд 56), Альварес, Фоден

Предупреждения: Лавиа 25, Диалло 79