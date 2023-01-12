Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги

В Англии были сыграны все четвертьфинальные матчи Кубка лиги. "Манчестер Сити" уступил "Саутгемптону" (0:2), "Ньюкасл Юнайтед" оказался сильнее "Лестера" (2:0), "Ноттингем Форест" переиграл по пенальти "Вулверхэмптон" (1:1, 4:3 по пен.), а "Манчестер Юнайтед" разгромил "Чарльтон" (3:0).

После проведения жеребьёвки определились полуфинальные пары:

"Саутгемптон" - "Ньюкасл Юнайтед"

"Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед"

На этой стадии команды будут играть по два матча между собой. Поединки пройдут в конце января - начале февраля.