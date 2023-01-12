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Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги

Англия
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Команды сыграют между собой два матча

Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги

Новина українською

В Англии были сыграны все четвертьфинальные матчи Кубка лиги. "Манчестер Сити" уступил "Саутгемптону" (0:2), "Ньюкасл Юнайтед" оказался сильнее "Лестера" (2:0), "Ноттингем Форест" переиграл по пенальти "Вулверхэмптон" (1:1, 4:3 по пен.), а "Манчестер Юнайтед" разгромил "Чарльтон" (3:0).

После проведения жеребьёвки определились полуфинальные пары:

  • "Саутгемптон" - "Ньюкасл Юнайтед"
  • "Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед"

На этой стадии команды будут играть по два матча между собой. Поединки пройдут в конце января - начале февраля.

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В статье: Ноттингем Форест Ньюкасл "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед
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