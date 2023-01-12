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Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги
Команды сыграют между собой два матча
В Англии были сыграны все четвертьфинальные матчи Кубка лиги. "Манчестер Сити" уступил "Саутгемптону" (0:2), "Ньюкасл Юнайтед" оказался сильнее "Лестера" (2:0), "Ноттингем Форест" переиграл по пенальти "Вулверхэмптон" (1:1, 4:3 по пен.), а "Манчестер Юнайтед" разгромил "Чарльтон" (3:0).
После проведения жеребьёвки определились полуфинальные пары:
- "Саутгемптон" - "Ньюкасл Юнайтед"
- "Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед"
На этой стадии команды будут играть по два матча между собой. Поединки пройдут в конце января - начале февраля.
Your confirmed Semi-Final ties as Wembley awaits ????#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/YZVVYkJtSt— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 11, 2023
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