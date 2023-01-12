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Грэм Поттер рассказал о беседе с лидерами раздевалки Челси
"Синие" неудачно проводят текущий сезон в АПЛ
Фото: chelseafc.com
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер поведал о разговоре с ведущими игроками "синих" насчет текущей формы команды.
"Я довольно долго разговаривал с Тиаго, Аспи, Жоржи и Ковой. У нас была отличная беседа. Они вновь показали себя как люди. Они были искренними и высказали свои беспокойства. Они высказались насчет позитивных моментов и своей ответственности. Думаю с этого момента, мы можем двигаться вперед.
У нас опытная команда, игроки честны и хотят брать на себя ответственность. Они хотят стать лучше и побеждать. У них много амбиций, так что нам довольно повезло. Но в то же время, мы переживаем сложный период и это действует и на игроков.
Они обычные люди. Им платят за то, что они делают, но они не роботы. На них все еще влияют результаты и всё что происходит в плане переходного этапа, но я все равно очень ими впечатлен".
В настоящее время "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Поттера сыграет против "Фулхэма". Встреча пройдет сегодня, 12 января и начнется в 22:00 по Киеву.
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