  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Грэм Поттер рассказал о беседе с лидерами раздевалки Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грэм Поттер рассказал о беседе с лидерами раздевалки Челси

Англия
(1 голосов)

"Синие" неудачно проводят текущий сезон в АПЛ

Грэм Поттер рассказал о беседе с лидерами раздевалки Челси

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер поведал о разговоре с ведущими игроками "синих" насчет текущей формы команды.

"Я довольно долго разговаривал с Тиаго, Аспи, Жоржи и Ковой. У нас была отличная беседа. Они вновь показали себя как люди. Они были искренними и высказали свои беспокойства. Они высказались насчет позитивных моментов и своей ответственности. Думаю с этого момента, мы можем двигаться вперед.

У нас опытная команда, игроки честны и хотят брать на себя ответственность. Они хотят стать лучше и побеждать. У них много амбиций, так что нам довольно повезло. Но в то же время, мы переживаем сложный период и это действует и на игроков.

Они обычные люди. Им платят за то, что они делают, но они не роботы. На них все еще влияют результаты и всё что происходит в плане переходного этапа, но я все равно очень ими впечатлен".

В настоящее время "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Поттера сыграет против "Фулхэма". Встреча пройдет сегодня, 12 января и начнется в 22:00 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ
yellow-arrow
Экс-игрок Зари в полуфинале Кубка лиги. Видео голов и обзор матча Ноттингем - Вулверхэмптон 2:1
yellow-arrow
Шок для Гвардиолы. Видео голов и обзор матча Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Telegraph

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде