Шок для Гвардиолы. Видео голов и обзор матча Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0

Кубок английской лиги считается одним из любимых турниров "Манчестер Сити". За последние девять лет "горожане" выигрывали этот трофей шесть раз. Однако вот уже второй сезон Кубок лиги не подкоряется "Сити". На этот раз команда Гвардиолы проиграла последней команде АПЛ и остановилась на четвертьфинальной стадии. Два гола в середине первого тайма оказалось достаточно для победы. Выход Холанда и де Брюйне не помогли спасти ситуацию.

Кубок лиги, четвертьфинал. Саутгемптон, "Сент-Мерис"

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 2:0

Голы: Мара 23, Дженепо 28