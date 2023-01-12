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Шок для Гвардиолы. Видео голов и обзор матча Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0

Англия
(1 голосов)

"Горожане" вылетают из Кубка лиги

Шок для Гвардиолы. Видео голов и обзор матча Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Кубок английской лиги считается одним из любимых турниров "Манчестер Сити". За последние девять лет "горожане" выигрывали этот трофей шесть раз. Однако вот уже второй сезон Кубок лиги не подкоряется "Сити". На этот раз команда Гвардиолы проиграла последней команде АПЛ и остановилась на четвертьфинальной стадии. Два гола в середине первого тайма оказалось достаточно для победы. Выход Холанда и де Брюйне не помогли спасти ситуацию.

Кубок лиги, четвертьфинал. Саутгемптон, "Сент-Мерис"
"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 2:0
Голы: Мара 23, Дженепо 28

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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон"
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