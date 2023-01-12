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Экс-игрок Зари в полуфинале Кубка лиги. Видео голов и обзор матча Ноттингем - Вулверхэмптон 2:1
Помните Денниса Бонавентуре?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" после своего возвращения в АПЛ пока не радует высокими результатами, однако команде удалось добраться до полуфинала Кубка английской лиги. В поединке против "Вулверхэмтона" для определения победителя пришлось пробивать пенальти. "Лесники" не реализовали первый удар с "точки", но четыре последующих оказались точными.
Для украинского болельщика этот матч примечателен тем, что в составе победителей по ходу второго тайма вышел Деннис Бонавентуре – нигерийский нападающий, которого многие помнят по выступлениям за луганскую "Зарю" в сезоне-2016/2017.
Кубок лиги, четвертьфинал. Вест-Бриджфорд, "Сити-Граунд"
"Ноттингем Форест" – "Вулверхэмптон" 1:1, пен. 4:3
Голы: Боли 18 – Хименес 64
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