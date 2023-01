"Это был мой последний удар по мячу". В 1973 Денис Лоу покинул МЮ, а через год понизил клуб в классе

Когда Дениса Лоу спрашивают о том же голе, его глаза наполняются слезами — великий шотландец мгновенно превращается в растерянного ребенка, невольно нанесшего вред и теперь не знающего, как его исправить. Дело сделано — ваза с цветами разлетелась вдребезги, остается только выбросить в помойку.

Обладатель "Золотого мяча-1964" не любит, когда журналисты просят воспроизвести события 27 апреля 1974 года – сокрушенно качает головой и беспомощно разводит руками: "Я был бы рад ничьей. И что я могу сделать?".

Так случилось, что Король погубил любимый клуб – мяч, забитый нападающим в дерби Манчестера, стал предпоследним штрихом вылета "Юнайтед" из высшей лиги.

***

Правду говорят, что история циклична — в 1969-м один культовый шотландец покинул "красных дьяволов", и те посыпались. Новые тренеры не могли справиться с прихотливыми лидерами, привыкшими к старым порядкам, результаты ухудшились и в итоге подытожились крахом. Ничего не напоминает? Хотя есть отличительные мелочи — Мэтт Басби все же вернулся на непродолжительное время, чтобы подстраховать, да и сегодня сложно представить, что "Юнайтед" окажется вне АПЛ — на многое влияют деньги, которых у клуба предостаточно.

Басби активно руководил процессами более двадцати четырех лет и построил коллектив под себя. Уилф Макгинесс хоть и входил в знаменитых "птенцов", в совершенстве знал внутреннюю кухню, однако растерялся и был выставлен на посмешище (36% побед). Поэтому руководство, куда вошел Мэтт, решило переориентироваться - перестать искать "манчестерские сердца" и сосредоточиться на кандидатурах, которые принесли бы новые идеи и встряхнули коллектив.

К сожалению, Фрэнк ОʼФаррелл тоже подвел ожидания — ирландец вывел "Лестер" в вышкуе, был замечен Басби, но на "Олд Траффорд" ожидаемо столкнулся со скепсисом. Если против тебя Джордж Бест (как правило, пьяный и буйный), то любые попытки установить авторитет равны нулю. Фаррелл пытался держать дисциплину, но его сознательная удаленность от команды (дошло до того, что приходилось записываться на аудиенцию) стоила должности.

Третьим оказался Томми Догерти - не "зеленый", как Макгинесс, но не обреченно испуганный, как Фаррелл. До МЮ шотландец работал не только на Туманном Альбионе — хоть четырехмесячный опыт в "Порту" и ознаменовался провалом, и засвидетельствовал о готовности специалиста покинуть зону комфорта ради экспериментов.

Басби видел общие черты не только в происхождении и характере, но и в акценте, сделанном в пользу молодежи — находясь у руля "Челси", Догерти провел успешную смену поколений и подтянул таких знаковых ребят, как Терри Венейблс, Питер Бонетти и Барри Бриджес. Похожая процедура ждала и "манкунианцев", поэтому Мэтт дал "зеленый" свет - так в декабре 1972-го появился Томми.

Было ли тяжело? Адско! В кампании-1972/73 "Манчестер Юнайтед" финишировал восемнадцатым, и Догерти попал под шквальный огонь критики. Болельщики проклинали наставника, хотя даже не догадывались, кто действительно виноват в падении — Бобби Чарльтон и Джордж Бест, преследуя собственные амбиции, устроили разборки и превратили раздевалку в пожарище. Если последний еще прислушивался к Догерти, то Чарльтон предстал паскудой — мол, гениям закон не писан.

А как все красиво начиналось: Чарльтон был вдохновителем, Бест – сердцем, а Лоу, сидевший в стороне и молча наблюдавший за беспорядком, – душой "МЮ". Догерти понимал: вся троица, увековеченная в памятнике и встречающая фанатов у Олд Траффорда, должна уйти. Как можно быстрее.

Причины разные — Бобби отстаивал собственное эго и устроил войну (эпизод напоминает инцидент с Криштиану Роналду — оба не смирились с состарившимися), Джордж то завершал, то восстанавливал карьеру, а Денис… Догерти прекрасно знал функционал Лоу, поскольку тренировал его в сборной Шотландии - в свои 33 центрфорвард страдал от постоянных травм и фактически пропустил весь розыгрыш 1972/73 (только двенадцать появлений на поле). Разум подсказывал – пора прощаться, сердце – неужели так можно?

Classic Football Partnership Nicknames



#8 “The United Trinity”



George Best, Denis Law, Bobby Charlton



Man.Utd 1964-73



Fantastic individually (all won the Ballon d'Or), they also combined into a fearsome attacking partnership, wreaking havoc on defences across England & Europe pic.twitter.com/gJz7eqREGG