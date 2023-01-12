"Это был мой последний удар по мячу". В 1973 Денис Лоу покинул МЮ, а через год понизил клуб в классе

Когда Дениса Лоу спрашивают о том же голе, его глаза наполняются слезами — великий шотландец мгновенно превращается в растерянного ребенка, невольно нанесшего вред и теперь не знающего, как его исправить. Дело сделано — ваза с цветами разлетелась вдребезги, остается только выбросить в помойку.

Обладатель "Золотого мяча-1964" не любит, когда журналисты просят воспроизвести события 27 апреля 1974 года – сокрушенно качает головой и беспомощно разводит руками: "Я был бы рад ничьей. И что я могу сделать?".

Так случилось, что Король погубил любимый клуб – мяч, забитый нападающим в дерби Манчестера, стал предпоследним штрихом вылета "Юнайтед" из высшей лиги.

***

Правду говорят, что история циклична — в 1969-м один культовый шотландец покинул "красных дьяволов", и те посыпались. Новые тренеры не могли справиться с прихотливыми лидерами, привыкшими к старым порядкам, результаты ухудшились и в итоге подытожились крахом. Ничего не напоминает? Хотя есть отличительные мелочи — Мэтт Басби все же вернулся на непродолжительное время, чтобы подстраховать, да и сегодня сложно представить, что "Юнайтед" окажется вне АПЛ — на многое влияют деньги, которых у клуба предостаточно.

Басби активно руководил процессами более двадцати четырех лет и построил коллектив под себя. Уилф Макгинесс хоть и входил в знаменитых "птенцов", в совершенстве знал внутреннюю кухню, однако растерялся и был выставлен на посмешище (36% побед). Поэтому руководство, куда вошел Мэтт, решило переориентироваться - перестать искать "манчестерские сердца" и сосредоточиться на кандидатурах, которые принесли бы новые идеи и встряхнули коллектив.

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К сожалению, Фрэнк ОʼФаррелл тоже подвел ожидания — ирландец вывел "Лестер" в вышкуе, был замечен Басби, но на "Олд Траффорд" ожидаемо столкнулся со скепсисом. Если против тебя Джордж Бест (как правило, пьяный и буйный), то любые попытки установить авторитет равны нулю. Фаррелл пытался держать дисциплину, но его сознательная удаленность от команды (дошло до того, что приходилось записываться на аудиенцию) стоила должности.

Третьим оказался Томми Догерти - не "зеленый", как Макгинесс, но не обреченно испуганный, как Фаррелл. До МЮ шотландец работал не только на Туманном Альбионе — хоть четырехмесячный опыт в "Порту" и ознаменовался провалом, и засвидетельствовал о готовности специалиста покинуть зону комфорта ради экспериментов.

Басби видел общие черты не только в происхождении и характере, но и в акценте, сделанном в пользу молодежи — находясь у руля "Челси", Догерти провел успешную смену поколений и подтянул таких знаковых ребят, как Терри Венейблс, Питер Бонетти и Барри Бриджес. Похожая процедура ждала и "манкунианцев", поэтому Мэтт дал "зеленый" свет - так в декабре 1972-го появился Томми.

Tommy Docherty & Matt Busby (1962)



???? Mirrorpix pic.twitter.com/dtzvQk69yd — Football Past (@thecentretunnel) January 12, 2023

Было ли тяжело? Адско! В кампании-1972/73 "Манчестер Юнайтед" финишировал восемнадцатым, и Догерти попал под шквальный огонь критики. Болельщики проклинали наставника, хотя даже не догадывались, кто действительно виноват в падении — Бобби Чарльтон и Джордж Бест, преследуя собственные амбиции, устроили разборки и превратили раздевалку в пожарище. Если последний еще прислушивался к Догерти, то Чарльтон предстал паскудой — мол, гениям закон не писан.

А как все красиво начиналось: Чарльтон был вдохновителем, Бест – сердцем, а Лоу, сидевший в стороне и молча наблюдавший за беспорядком, – душой "МЮ". Догерти понимал: вся троица, увековеченная в памятнике и встречающая фанатов у Олд Траффорда, должна уйти. Как можно быстрее.

Причины разные — Бобби отстаивал собственное эго и устроил войну (эпизод напоминает инцидент с Криштиану Роналду — оба не смирились с состарившимися), Джордж то завершал, то восстанавливал карьеру, а Денис… Догерти прекрасно знал функционал Лоу, поскольку тренировал его в сборной Шотландии - в свои 33 центрфорвард страдал от постоянных травм и фактически пропустил весь розыгрыш 1972/73 (только двенадцать появлений на поле). Разум подсказывал – пора прощаться, сердце – неужели так можно?

Classic Football Partnership Nicknames



#8 “The United Trinity”



George Best, Denis Law, Bobby Charlton



Man.Utd 1964-73



Fantastic individually (all won the Ballon d'Or), they also combined into a fearsome attacking partnership, wreaking havoc on defences across England & Europe pic.twitter.com/gJz7eqREGG — The Culture of Football Classics (@CFclassics) July 8, 2020

Если бы Томми был жив, то сейчас бы полностью подтвердил — он совершил самую большую ошибку в жизни. Есть мнение, что разрыв с Лоу прошел на ножах, однако это не соответствует действительности — Догерти смахнул скупую слезу и позволил подопечному покинуть клуб в качестве свободного агента, так сказать, за "выслугу лет". Безусловно, красивый жест, уже вскоре выбравшийся боком — "Юнайтед", попрощавшись с прошлым, оказался в ситуации, когда банально некому было забивать мячи. Если проанализировать печально известный сезон-1973/74, то лучший индивидуальный результат — 6 точных выстрелов (Лу Макари и Сэмми Макилрой). 4 на счету Джима Маккаллиога, у остальных - не больше 2-х (тот же вратарь Алекс Степни реализовал два пенальти). Где такое виданно? Знаете, какое наследие зафиксировал "списанный" Лоу? Девять.

Понятно, что сегодня удобно говорить в стиле "а что было бы, если бы Денис задержался?". К сожалению, это так не работает — на момент лета 1973 Догерти принял единоправильное и логическое решение. Лоу был символом "Юнайтед", давно прогнившим изнутри и ради светлого будущего требовал кардинальных поступков. Как бы то ни было, отход нападающего поддержал Басби — а его слову нет оснований не доверять.

***

"Манчестер Сити" - туда Лоу перебрался без всяких колебаний. Считалось ли это изменой? Абсолютно нет. Во-первых, Денис защищал голубые цвета с 1960 по 1961 годы и получил исключительно положительные впечатления. Во-вторых, команды еще не воспринимались принципиальными врагами; переходы оценивались как нормальное явление и фанаты могли запросто посетить матч другого представителя Манчестера. Что тут говорить, если Мэтт Басби стал легендой "Сити" и "Ливерпуля", а затем четверть века возглавлял "Юнайтед".

Отметим, что и "горожане" переживали непростые времена - в 1973-м закончилась эра Джо Мерсера и Малкольма Эллисона. Специалисты знаковые — их тандем гарантировал шесть трофеев, в частности, национальное золото-1968 и Кубок обладателей кубков-1970. Учитывая безумную внутреннюю конкуренцию, показатели фантастические — и теперь нужно было что-то придумать, чтобы удержать уровень.

Не получилось – тренеры менялись, словно перчатки. Джонни Харт, Тони Бук, Рон Сондерс, снова Тони Бук — согласитесь, этакая атмосфера. Впрочем, не ощущалось, что коллектив безнадежен — да, четырнадцатая строчка с претензией на середину таблицы плюс произошли Суперкубок Англии и финал Кубка лиги. В обоих случаях "Сити" уступил - "Бернли" (0:1) и "Вулверхэмтону" (1:2) - но разве это плохой итог по сравнению с "красными дьяволами"?

"Юнайтед" стартовал с поражения "Арсеналу" (0:3), выдал три подряд проигрыша в сентябре, далее - скромная победа над "Бирмингемом" (1:0) и еще один обыгрыш, начиная с конца октября по конец декабря . В феврале-марте печальная тенденция продолжилась и только сенсационная виктория против Челси (3:1) дала положительный импульс. 11 зачетных баллов улучшили общую картину, и если бы Догерти выдержал решающий отрезок, то вероятно бы миновал вылет. Но нет.

Еще одно поражение "ирискам" (0:1) на "Гудисон Парк" означало одно: в предпоследнем туре с "горожанами" "МЮ" оказался в ситуации "сделай или умри". Дошло до математических шансов — во избежание подсчетов нужно было брать три очка. Собрался весь стадион, а газетчики смаковали самое главное – на "Олд Траффорд" выйдет Лоу, автор 237 голов в 404 поединках.

Стоит сказать, что в "Ман Сити" Денис выглядел просто замечательно — в первых трех встречах поразил ворота "Бирмингема" (3:1) и "Сток Сити" (1:1); в дальнейшем заложил фундамент триумфа над "Шеффилд Юнайтед" (2:1), повторно огорчил "Бирмингем" (1:1) и затем - "Саутгемптон" (2:0). В то же время шотландец без устали помогал партнерам и сформировал эффективную связку с Майком Саммерби и Родни Маршем — поэтому, учитывая, что он перенес в прошлом году, мы уважительно снимаем шляпу.

***

27 апреля 1974 - день "Х". "Манчестер Сити" действовал заметно лучше: без проблем выходил из-под прессинга, умело контратаковал и давил, пока вообще не перехватил инициативу. Под придирчивыми взглядами трибун - Лоу: каждое его движение оценивалось преимущественно одобрительным гомоном. Вот что значит – легенда! Денис чувствовал себя как рыба в воде: врывался между линий, часто комбинировал, даже применил финты — такое ощущение, что по полю носился отнюдь не ветеран, а Король в зените славы.

Неудивительно, что гол в исполнении Дениса вышел поистине эстетским: на 82 минуте "голубые" начали атаку, Фрэнсис Ли ворвался в штрафную и пасом нашел одиноко стоящего шотландца, без всякой опеки. Лоу ни о чем не думал – все решил инстинкт, наработанный годами: резкое движение пяткой, и Алекс Степни ошеломленно наблюдает за тем, как мяч залетает сетку. Вызывающе. Филигранно. Величественно.

"Я не хотел играть, но и не хотел быть избит. Сначала игра для меня складывалась хорошо: 0:0, осталось пять минут, нужно было делать что угодно". Пожалуй, это единственный случай в истории, когда игрок, чья миссия — забивать, искренне сожалел о безупречном исполнении своих профессиональных обязанностей.

Объяснение следующее: "Когда я находился в "Сити", то играл против "Юнайтед", когда в "Юнайтед" - то против "Сити". Раньше мы играли так, будто не знали людей, но после матча были лучшими друзьями. В те времена я был странным парнем, потому что хотел, чтобы в игре была ничья. Чтобы никто не был слишком счастлив и никто не раздражался. Я не хотел заставлять их плакать!".

Конечно, Лоу не праздновал — он склонил голову и направился к центральному кругу. Со временем он рассказал, что испытывал в тот момент: "Я редко чувствовал себя таким угнетенным в своей жизни, как в эти выходные. Я отдавал МЮ практически все и наконец забил тот гол, который забивать не хотел. Задняя пятка была случайностью, да. Это был мой последний удар по мячу в профессиональном футболе. Разве это не удивительно?".

Было очевидно, что "Юнайтед" не спасет положение, и болельщики попытались сорвать поединок - выбежали на поле и устроили балаган. Футбольная Ассоциация покрутила пальцем у виска и прогнозированно отказала в переигровке, на которой настаивали "красные дьяволы". Поражение 0:1 и никаких апелляций.

Вылет? СМИ любят писать, что Лоу собственноручно похоронил "МЮ" — такая риторика создает драматическую ауру и подпитывает историю. Бесспорно, Денис приблизил "манкунианцев" к клинической смерти, но последним штрихом послужили вышеупомянутые математические расклады - "Саутгемптон" положил на лопатки "Эвертон", "Бирмингем" разобрался с "Норвичем", а "Ливерпуль" не сумел обыграть "Вест Хэм".

32 очка - это все, что накопил "Юнайтед" в сезоне-1973/74. Да, таким не место в элите. Справедливости ради подчеркнем, что "красные дьяволы" наконец-то продемонстрировали сознание: не стали увольнять Догерти (Басби держался за него всеми конечностями) и позволили менеджеру таки провести перестройку. Очистка принесла пользу: в 1975-м "Юнайтед" вернулся в Первый дивизион, в 1976-м - финишировал третьим, а еще через рез - взял кубок Англии, чем снял бремя прошлых невзгод.

Что касается Лоу, то он был не прочь еще задержаться в "Сити", но поругался с Буком - не захотел сидеть на скамейке запасных. Это ведь не по-королевски.