АПЛ. Фулхэм - Челси 2:1. Это еще не дно

“Челси” проиграл в семи из десяти последних матчах во всех турнирах, в АПЛ команда Грэма Поттера остается десятой и о борьбе за Лигу чемпионов не мечтают даже самые заядлые оптимисты. Денис Закария стал одиннадцатым травмированным игроком “Челси”, а новичок Жоау Феликс, за полугодичную аренду которого было заплачено 11 млн евро, получил прямую красную карточку и теперь будет дисквалифицирован на три матча. Когда плохо – плохо во всем.

Это поражение отличается от недавней кубковой игры против “Манчестер Сити” (0:4). Тогда “Челси” был просто слабее “горожан” во всех компонентах и по сути проиграл игру еще до стартового свистка. Сегодняшнее поражение горче для болельщиков “Челси” поскольку “синие” начали игру хорошо. Жоау Феликс успел провести всего одну тренировку с командой, но сегодня вышел в стартовом составе и до своего удаление был лучшим игроком “Челси”.

Феликс в первые 15 минут заработал две желтые карточки игрокам “Фулхэма”, создал прекрасный шанс для Хавертца (под удар немца бросился Адарабийо) и сам выполнил несколько неплохих ударов. Феликс играл с уверенностью, он смело шел в дриблинг и всегда удачно открывался под передачи.

Но уверенность португальца не передалась его партнерам по команде. Это был все тот же “Челси”, выигравший всего один из девяти последних матчей в АПЛ. Инициатива постепенно перешла к “Фулхэму” и в действиях защитников “Челси” была ужасная нервозность. Фланговые защитники Холл и Аспиликуэта проигрывали индивидуальные дуэли, Чалоба и Кулибали ошибались в передачах, Силва не мог отдуваться за всех.

Первый гол в матче после ошибки Чалоба мог забивать Декордова-Рид, но вингер “Фулхэма” пробил в перекладину. Ошибки защитников “Челси” на этом не закончились. Холл не поборолся на фланге с Перейрой, Чалоба сначала слабо вынес навес, а затем неудачно подставился под удар Виллиана. 1:0.

“Челси” еще не был безнадежным, и продолжал создавать полушансы. И команда Поттера в итоге отыгралась. На старте второго тайма Маунт пробил со штрафного в штангу, а на добивании был Кулибали. 1:1 – матч еще можно было спасти.

Но неудачи просто преследуют Поттера. “Это самая сложная работа в футболе”, – говорил тренер “Челси” о своей должности перед стартом игры, и еще более невыносимым положение 47-летнего тренера сделала трехминутка в середине второго тайма. Сначала травму получил Закария, а затем Феликс, неудачно приняв мяч, в грубом подкате налетел на Тете. Никаких вопросов к рефери – чистая красная карточка.

“Фулхэм” воспользовался этой возможностью. Марку Силва освежил игру своей команды заменами, но со вторым голом снова помог соперник. Перейра классно закрутил мяч в штрафную, Кепа на выходе потерял ворота, а Винисиус переиграл в воздухе Силву и Чалоба.

Как ни странно, но “Челси” мог сравнивать счет. Хавертц вышел один на один с Лено, но кипер “Фулхэма” сделал свой девятый сейв в матче, остановив удар форварда “синих.

2:1 – “Фулхэм” победил “Челси” впервые за 16 лет. Новичок АПЛ продолжает удивлять. Даже играя без своего основного форварда (Митрович) команда Марку Силва победила номинального гранда и уже занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место. “Фулхэм” опережает десятый “Челси” на шесть очков. Даже в Западном Лондоне “Челси” больше не лучшая команда.

Чемпионат Англии, седьмой тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Челси” 2:1

Голы: Виллиан 25, Винисиус 73 – Кулибали 47

“Фулхэм”: Лено – Тете, Адарабийо, Рим, Робинсон – Палинья, Харрисон Рид (Кейрни 68) – Декордова-Рид (Уилсон 68), Перейра (Джеймс 90+3), Виллиан (Соломон 83) – Винисиус (Чалоба 90+4)

“Челси”: Аррисабалага – Кулибали, Силва, Чалоба (Чуквуэмека 79) – Холл (Кукурелья 79), Ковачич (Галлахер 79), Закария (Жоржиньо 56), Маунт (Зиеш 80), Аспиликуэта – Феликс, Хавертц

Предупреждения: Робинсон 9, Перейра 14, Адарабийо 84, Лено 90+7 – Чалоба 36, Холл 62, Маунт 76

Удаление: Феликс 58