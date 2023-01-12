Жоау Феликс дебютировал в составе Челси

В перенесенном матче 7-го тура АПЛ "Челси" в гостях играет против "Фулхэма". Примечательно, что в этом поединке за "синих" дебютировал португальский нападающий Жоау Феликс, которого "Челси" взял в аренду у мадридского "Атлетико".

Феликс переехал в Лондон в аренду за сумму более десяти миллионов евро. Также известно, что "Челси" покроет всю зарплату игрока. При этом, перед уходом в аренду Феликс продлил контракт с "Атлетико" до 2027-го года.

В матче с "Фулхэмом" игрок появился на поле в основном составе. После первого тайма счет 1:0 в пользу "Дачников".