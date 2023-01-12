Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жоау Феликс дебютировал в составе Челси
Он переехал в Лондон в аренду из Атлетико
Фото - ФК Челсі / автор невідомий
В перенесенном матче 7-го тура АПЛ "Челси" в гостях играет против "Фулхэма". Примечательно, что в этом поединке за "синих" дебютировал португальский нападающий Жоау Феликс, которого "Челси" взял в аренду у мадридского "Атлетико".
Феликс переехал в Лондон в аренду за сумму более десяти миллионов евро. Также известно, что "Челси" покроет всю зарплату игрока. При этом, перед уходом в аренду Феликс продлил контракт с "Атлетико" до 2027-го года.
В матче с "Фулхэмом" игрок появился на поле в основном составе. После первого тайма счет 1:0 в пользу "Дачников".
Популярное сейчас
- Руководитель парламента оккупированного Крыма заявил, что РФ потребует от Украины компенсации за удар по Крымскому мосту
- Официально: Петраков больше не тренер сборной Украины
- Малиновский после дебютного матча в Лиге 1 отдал футболку болельщикам
- Арсенал и Артета уверены в переходе Мудрика
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО