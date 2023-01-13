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Фулхэм - Челси 2:1. Обзор матча и видео голов
Видеообзор седьмого поражения Челси в чемпионате
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Челси” продолжил свою серию неудачных результатов, проиграв в перенесенном матче Премьер-лиги “Фулхэму”. Новичок “синих” Жоау Феликс ярко дебютировал в игре, создав несколько моментов, но затем получил прямую красную карточку за грубый фол. К этому счет был 1:1 – Виллиан забил своей бывшей команде, но Кулибали удалось сравнять счет. “Фулхэму” в итоге удалось реализовать большинство – победный гол забил нападающий Карлос Винисиус.
Чемпионат Англии, седьмой тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”
Голы: Виллиан 25, Винисиус 73 – Кулибали 47
Удаление: Феликс 58
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