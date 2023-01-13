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Фулхэм - Челси 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Видеообзор седьмого поражения Челси в чемпионате

Фулхэм - Челси 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Челси” продолжил свою серию неудачных результатов, проиграв в перенесенном матче Премьер-лиги “Фулхэму”. Новичок “синих” Жоау Феликс ярко дебютировал в игре, создав несколько моментов, но затем получил прямую красную карточку за грубый фол. К этому счет был 1:1 – Виллиан забил своей бывшей команде, но Кулибали удалось сравнять счет. “Фулхэму” в итоге удалось реализовать большинство – победный гол забил нападающий Карлос Винисиус.

Чемпионат Англии, седьмой тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Челси” 2:1

Голы: Виллиан 25, Винисиус 73 – Кулибали 47

Удаление: Феликс 58

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В статье: Виллиан Английская Премьер-лига видео Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Калиду Кулибали видеоповторы Жоау Феликс
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