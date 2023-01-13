  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Поттер про 1:2 с Фулхэмом: Мы должны продолжать работать, других решений нет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поттер про 1:2 с Фулхэмом: Мы должны продолжать работать, других решений нет

Англия
(1 голосов)

"Синие" снова потерпели неудачу

Поттер про 1:2 с Фулхэмом: Мы должны продолжать работать, других решений нет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал поражение от "Фулхэма" (1:2) в рамках перенесенного матча 7-го тура АПЛ.

"Думаю, мы контролировали игру в начале, выигрывали мяч, создали несколько моментов, возможно, не хватало последнего паса. Мы допустили пару ошибок в эпизодах с их голом.

Читайте такжеАПЛ. Фулхэм - Челси 2:1. Это еще не дно

Во втором тайме, думаю, мы хорошо отреагировали, а затем красная карточка изменила игру. Нам стало немного сложнее, но я думаю, что, оставшись вдесятером, мы сыграли очень хорошо.

Разочарован пропущенным голом, потому что, полагаю, мы могли действовать лучше в подобной ситуации. Мы должны продолжать работать, других решений нет. Нужно продолжать работать, держаться вместе и пытаться брать три очка", – приводит слова Поттера BBC.

Отметим, что "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 18 матчах.

По теме
yellow-arrow
Фулхэм - Челси 2:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
АПЛ. Фулхэм - Челси 2:1. Это еще не дно
yellow-arrow
Жоау Феликс получил прямую красную в первом же матче за Челси – Фото
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Грэм Поттер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде