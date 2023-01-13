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Поттер про 1:2 с Фулхэмом: Мы должны продолжать работать, других решений нет
"Синие" снова потерпели неудачу
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал поражение от "Фулхэма" (1:2) в рамках перенесенного матча 7-го тура АПЛ.
"Думаю, мы контролировали игру в начале, выигрывали мяч, создали несколько моментов, возможно, не хватало последнего паса. Мы допустили пару ошибок в эпизодах с их голом.Читайте такжеАПЛ. Фулхэм - Челси 2:1. Это еще не дно
Во втором тайме, думаю, мы хорошо отреагировали, а затем красная карточка изменила игру. Нам стало немного сложнее, но я думаю, что, оставшись вдесятером, мы сыграли очень хорошо.
Разочарован пропущенным голом, потому что, полагаю, мы могли действовать лучше в подобной ситуации. Мы должны продолжать работать, других решений нет. Нужно продолжать работать, держаться вместе и пытаться брать три очка", – приводит слова Поттера BBC.
Отметим, что "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 18 матчах.
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