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Поттер - об удалении Феликса: С его стороны не было злого умысла

Англия
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Наставник "Челси" заступился за новичка команды

Поттер - об удалении Феликса: С его стороны не было злого умысла

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Грэм Поттер прокомментировал удаление новичка команды Жоау Феликса в дебютной игре против "Фулхэма" (1:2). На 57-й минуте игры Жоау получил прямую красную карточку за грубый подкат против Кенни Тете.

"Жоау — молодой топ-игрок. Вы видите его качество и то, что он привнес в игру. Не думаю, что там был какой-то злой умысел. Конечно, было сыграно высоко, а потом рефери должен был принять решение. Фелиш этому научится.

Я не думаю, что Жоау сделал что-то эмоциональное, мне так не показалось. Возможно, это был просто неправильный контроль, а затем просто футбольное действие, которое может произойти на скорости Премьер-лиги и в футболе такого уровня.

Повторюсь, с его стороны не было злого умысла, он не собирался кому-либо навредить, он не потерял голову. Просто так случилось. Порой такие вещи случаются, они оборачиваются против тебя и заставляют тебя страдать. А уж мы страдаем в данный момент, поверьте мне", - приводит слова Поттера клубная пресс-служба.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Грэм Поттер Жоау Феликс Жоау Фелиш
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Источник:
chelseafc.com

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