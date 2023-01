Определились лучший игрок и тренер АПЛ в ноябре-декабре

Английская Премьер-лига назвала имена лучших игрока и тренера месяца по итогам ноября-декабря.

В голосовании за лучшего футболиста победил полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор. За этот период он сыграл 4 матча за "канониров" в АПЛ, отличился тремя голами и еще тремя ассистами.

Хавбек опередил Каземиро ("МЮ"), Эрлинга Холанда ("Ман Сити"), Бен Ми ("Брентфорд"), Жоау Палинья ("Фулхэм"), Маркус Рэшфорда ("МЮ"), Букайо Сака ("Арсенал") и Кирана Триппьера ("Ньюкасл").

Øutstanding in Nov/Dec ✨



Martin Odegaard is your @EASPORTSFIFA Player of the Month!#PLAwards | @Arsenal pic.twitter.com/EhTly6IttK