Артета улыбнулся на вопрос о Мудрике. В комментариях считают это знак, что трансфер состоится

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета улыбнулся на вопрос о соцсетях Михаила Мудрика. Комментаторы видят в этом знак, что переговоры на завершающей стадии.

Артету спросили, подписан ли он на Инстаграм Мудрика, чтобы наслаждаться постами украинского вингера. Главный тренер долго улыбался, но на вопрос прямо не ответил, а рассказал, что клуб делает всё возможное чтобы усилить команду.

