Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета улыбнулся на вопрос о Мудрике. В комментариях считают это знак, что трансфер состоится
В последние дни сообщали о прогрессе в переговорах
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета улыбнулся на вопрос о соцсетях Михаила Мудрика. Комментаторы видят в этом знак, что переговоры на завершающей стадии.
Артету спросили, подписан ли он на Инстаграм Мудрика, чтобы наслаждаться постами украинского вингера. Главный тренер долго улыбался, но на вопрос прямо не ответил, а рассказал, что клуб делает всё возможное чтобы усилить команду.
Mikel Arteta’s response to being asked if he follows Mykhailo Mudryk on instagram.— Football Daily (@footballdaily) January 13, 2023
THAT SMILE. ???? pic.twitter.com/DMk0OLxliX
Ранее сообщалось, что в последние дни переговоры по Мудрику достигли значительного прогресса и в скором времени может быть объявлено о трансфере украинца. "Арсенал" заплатит 70 миллионов евро, также в контракте будет прописана бонусная часть.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за Мудрика бонусами
- Источник: Турецкий гранд контактирует с агентами Довбика
- Петраков покинул сборную Украины, Барселона в финале Суперкубка Испании. Главные новости за 12 января
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО