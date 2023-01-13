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Артета улыбнулся на вопрос о Мудрике. В комментариях считают это знак, что трансфер состоится

Англия
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В последние дни сообщали о прогрессе в переговорах

Артета улыбнулся на вопрос о Мудрике. В комментариях считают это знак, что трансфер состоится

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета улыбнулся на вопрос о соцсетях Михаила Мудрика. Комментаторы видят в этом знак, что переговоры на завершающей стадии.

Артету спросили, подписан ли он на Инстаграм Мудрика, чтобы наслаждаться постами украинского вингера. Главный тренер долго улыбался, но на вопрос прямо не ответил, а рассказал, что клуб делает всё возможное чтобы усилить команду.

Ранее сообщалось, что в последние дни переговоры по Мудрику достигли значительного прогресса и в скором времени может быть объявлено о трансфере украинца. "Арсенал" заплатит 70 миллионов евро, также в контракте будет прописана бонусная часть.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Михаил Мудрик
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