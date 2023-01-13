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Тен Хаг об игре с Сити: Мы не смотрим на их результаты. Должны сыграть в свой лучший футбол

Англия
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"Сити" недавно уступил "Саутгемптону" в четвертьфинале Кубка лиги

Тен Хаг об игре с Сити: Мы не смотрим на их результаты. Должны сыграть в свой лучший футбол

Фото: twitter.com/ManUtd

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о матче против "Манчестер Сити" в субботу, 14-го января. Он считает, что нужно играть от себя.

– Подходящее ли сейчас время для игры с "Ман Сити"?

– Я не смотрю на них, и, конечно, мы замечаем, что у них были неудачи. Я видел много их матчей в последние недели, но мы должны смотреть на себя и играть в свой лучший футбол, все дело в нас.

Роль соперника в футболе велика, но вы должны играть в свой лучший футбол. Это то, чего я требую от своих футболистов – играть с полной верой, не наивно, и действовать как победитель, – сказал тренер "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Сити" уступил "Саутгемптону" (0:2) в четвертьфинале Кубка лиги 11-го января. Гюндоган после матча сказал, что с командой "что-то не так".

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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