Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг об игре с Сити: Мы не смотрим на их результаты. Должны сыграть в свой лучший футбол
"Сити" недавно уступил "Саутгемптону" в четвертьфинале Кубка лиги
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг
– Подходящее ли сейчас время для игры с "Ман Сити"?
– Я не смотрю на них, и, конечно, мы замечаем, что у них были неудачи. Я видел много их матчей в последние недели, но мы должны смотреть на себя и играть в свой лучший футбол, все дело в нас.
Роль соперника в футболе велика, но вы должны играть в свой лучший футбол. Это то, чего я требую от своих футболистов – играть с полной верой, не наивно, и действовать как победитель, – сказал тренер "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Сити" уступил "Саутгемптону" (0:2) в четвертьфинале Кубка лиги 11-го января. Гюндоган после матча
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Резников – о потерях ВСУ, весеннем наступлении обеих сторон и де-факто членство Украины в НАТО
- Несостоявшийся южноамериканец. Четкий вердикт каденции Руслана Малиновского в Аталанте вряд ли возможен
- Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
Новости по теме
- 01:46 Прогнозы на футбол Манчестер Юнайтед – Чарльтон. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 10.01.23
- 12:28 Зарубежные Тен Хаг: Марсьяль не справляется с нагрузками. Мы ищем другого нападающего
- 16:12 Зарубежные Манчестер Юнайтед выбрал двух футболистов, с которыми в первую очередь нужно продлить контракты