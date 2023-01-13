Гвардиола о матче с МЮ: Они стали играть значительно лучше – и это нормально. То, что происходило с ними в прошлом – их проблемы

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о предстоящем дерби с "Манчестер Юнайтед".

"Да, в своих мыслях я уже представил состав на матч. Игра с "Саутгемптоном" не имеет значения в этом плане. Никогда не знаешь, как футболист может сыграть матч. Но я знаю своих игроков.

То, что происходило с "Манчестер Юнайтед" в прошлом, – это их проблемы. Но это нормально, что они отстают на четыре очка. Меня это не удивляет. Этот турнир очень сложный.

Дерби – это важно. Но впереди еще много матчей. Матч против "МЮ" в любом соревновании – это всегда важно, особенно в АПЛ. Они стали играть значительно лучше – и это нормально.

Каждый раз, когда я играл против "Манчестер Юнайтед", было сложно, потому что обе команды хотят победить. Это будет хорошая игра", – закончил Пеп.

Манчестерское дерби состоится завтра в 14:30. "МЮ" идет на 4-м месте в таблице АПЛ и отстает от "Сити" всего на 4 очка. "Ньюкасл" набрал 35 очков, как и манкунианцы, проведя на 1 матч больше.