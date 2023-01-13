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Бенжамена Менди оправдали по 7 из 9 обвинений в сексуальном насилии. Оставшиеся рассмотрят позже
"Манчестер Сити"не комментирует процесс
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бенжамена Менди признали невиновным по 7 случаям сексуального насилия. Его обвиняли в 8 изнасилованиях, 1 эпизоде насилия на сексуальной почве и 1 попытке изнасилования.
По одному обвинению в изнасиловании Менди признали невиновным ещё в сентябре. Теперь суд присяжных снял обвинения по 6 эпизодам изнасилования и 1 эпизоде насилия на сексуальной почве.
"Учитывая, что в этом деле есть открытые вопросы, клуб в настоящее время не может давать дополнительные комментарии", – говорится в заявлении "Манчестер Сити".
Осталось рассмотреть один эпизод изнасилования и одну попытку изнасилования. Их рассмотрят на суде 26-го июня.
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