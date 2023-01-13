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Стерлинг пропустит месяц из-за травмы, полученной в матче с Сити

Англия
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Уже 9 человек в лазарете "синих"

Стерлинг пропустит месяц из-за травмы, полученной в матче с Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Рахим Стерлинг пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче с "Манчестер Сити" (0:1) 5-го января, сообщает The Athletic. Английский вингер "синих" скорее всего вернется к матчу с "Дортмундом" 15-го февраля.

Он точно пропустит матчи АПЛ с "Кристал Пэлас" 15-го января, "Ливерпулем" 21-го, "Фулхэмом" 3-го февраля и "Вест Хэмом" 11-го.

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Стерлинг стал 9-м травмированным в стане "Челси". В лазарете с повреждениями также Нголо Канте, Армандо Броя, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Уэсли Фофана, Кристиан Пулишич, Эдуар Менди и Денис Закария.

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
theathletic.com

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