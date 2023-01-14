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АПЛ. Мартинес и контратаки помогли Астон Вилле переиграть Лидс

Англия
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2:1 – немного нелогичный результат

АПЛ. Мартинес и контратаки помогли Астон Вилле переиграть Лидс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Создать меньше соперника, но победить – это классика от Унаи Эмери. Создать больше соперника, но проиграть – в этом весь “Лидс” Джесси Марша.

“Лидс” пропускает два гола в третьем матче подряд, но если игры с “Вест Хэмом” и “Кардиффом” команде Джесси Марша удалось свести вничью, то поединок с “Астон Виллой” закончился для “белых” поражением.

“Астон Вилла” быстро открыла счет. “Лидс” исполнял угловой, мяч затерялся в штрафной, Янг выбил его вперед на Камара и перед лицом хавбека “Виллы” было много пространство, Леон Бэйли и три игрока “Лидса”. Камара сделал все правильно. Сблизился к воротам, выдержал паузу, обыграл Коха и выкатил точный пас Бэйли. Ямаец качнул Стрейка и уложил мяч в ворота 1:0.

Вскоре игра остановилась из-за травмы Диня – левый фулбек “Астон Виллы” травмировал плечо и долго оставался на газоне. Вместо него вышел новичок бирмингемцев Алекс Морено, ранее игравший в “Бетисе”.

Затем “Вилла” провела еще одну вынужденную замену – травмированного Уоткинса заменил Ингз.

Игровой ритм хозяев был сбит, и по правде говоря, команда Эмери была довольна результатом.

Но контратаковать “Вилле” в первом тайме больше не удавалось – шансы создавал только “Лидс”.

Ааронсон и Родриго попытались повторить штрафной Коопмейнерса и Вегорста из четвертьфинала ЧМ-2022, первая фаза была исполнена правильно, но точно пробить Родриго не удалось, не в последнюю очередь из-за плотного сопротивления Дуглас Луиса. Затем мяч все же побывал в воротах “Видды” после удара испанца, но у Родриго был офсайд. И наконец суперсейв сделал чемпион мира Мартинес, отбив удар Харрисона в упор с пары метров.

“Вилла” отбилась, и все это было не зря. В середине второго тайма Бэйли снова расправился со Стрейком, Мелье парировал его удар, но на добивании был Буэндиа.

“Лидс” поплыл и “Астон Вилла” могла забивать третий гол, но не воспользовались своими шансами. А затем гости вернули интригу. Патрик Бамфорд забил свой первый гол в сезоне после того как 19-летнему Ньонто наконец-то удалось выиграть индивидуальную дуэль у 37-летнего Янга.

“Вилла” принялась сушить счет, лучше всего это удавалось мастеру темных футбольных искусств Мартинесу. И в итоге команда Унаи Эмери дотянула до финального свистка.

2:1 – “Астон Вилла” сравнивается по очкам с “Челси” (25), но остается одиннадцатой, “Лидс” на четырнадцатом месте с 17 пунктами.

Чемпионат Англии, двадцатый тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Лидс” 2:1

Голы: Бэйли 3, Буэндиа 65 – Бамфорд 83

“Астон Вилла”: Мартинес – Янг, Конса, Мингз, Динь (Морено 10) – Рэмзи (Сансон 81), Камара, Дуглас Луис, Буэндиа (Коутиньо 81) – Бэйли, Уоткинс (Ингз 31)

“Лидс”: Мелье – Стрейк (Вебер 67), Купер, Кох (Фирпо 88), Эйлинг – Адамс, Рока (Гринвуд 77) – Ньонто, Ааронсон (Гелхардт 77), Харрисон (Бамфорд 67) – Родриго

Предупреждения: Камара 63 – Кох 33, Мелье 89

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига АПЛ Лидс Юнайтед Эмилиано Буэндия Леон Бэйли
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