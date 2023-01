АПЛ. Мартинес и контратаки помогли Астон Вилле переиграть Лидс

Создать меньше соперника, но победить – это классика от Унаи Эмери. Создать больше соперника, но проиграть – в этом весь “Лидс” Джесси Марша.

“Лидс” пропускает два гола в третьем матче подряд, но если игры с “Вест Хэмом” и “Кардиффом” команде Джесси Марша удалось свести вничью, то поединок с “Астон Виллой” закончился для “белых” поражением.

“Астон Вилла” быстро открыла счет. “Лидс” исполнял угловой, мяч затерялся в штрафной, Янг выбил его вперед на Камара и перед лицом хавбека “Виллы” было много пространство, Леон Бэйли и три игрока “Лидса”. Камара сделал все правильно. Сблизился к воротам, выдержал паузу, обыграл Коха и выкатил точный пас Бэйли. Ямаец качнул Стрейка и уложил мяч в ворота 1:0.

Вскоре игра остановилась из-за травмы Диня – левый фулбек “Астон Виллы” травмировал плечо и долго оставался на газоне. Вместо него вышел новичок бирмингемцев Алекс Морено, ранее игравший в “Бетисе”.

Затем “Вилла” провела еще одну вынужденную замену – травмированного Уоткинса заменил Ингз.

Игровой ритм хозяев был сбит, и по правде говоря, команда Эмери была довольна результатом.

Но контратаковать “Вилле” в первом тайме больше не удавалось – шансы создавал только “Лидс”.

Ааронсон и Родриго попытались повторить штрафной Коопмейнерса и Вегорста из четвертьфинала ЧМ-2022, первая фаза была исполнена правильно, но точно пробить Родриго не удалось, не в последнюю очередь из-за плотного сопротивления Дуглас Луиса. Затем мяч все же побывал в воротах “Видды” после удара испанца, но у Родриго был офсайд. И наконец суперсейв сделал чемпион мира Мартинес, отбив удар Харрисона в упор с пары метров.

Emi Martinez picking up where he left off from The World Cup Final.#TelegraphFootball | #AVLLEE pic.twitter.com/YnuZHWoO1B