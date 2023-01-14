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АПЛ. Мартинес и контратаки помогли Астон Вилле переиграть Лидс
2:1 – немного нелогичный результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Создать меньше соперника, но победить – это классика от Унаи Эмери. Создать больше соперника, но проиграть – в этом весь “Лидс” Джесси Марша.
“Лидс” пропускает два гола в третьем матче подряд, но если игры с “Вест Хэмом” и “Кардиффом” команде Джесси Марша удалось свести вничью, то поединок с “Астон Виллой” закончился для “белых” поражением.
“Астон Вилла” быстро открыла счет. “Лидс” исполнял угловой, мяч затерялся в штрафной, Янг выбил его вперед на Камара и перед лицом хавбека “Виллы” было много пространство, Леон Бэйли и три игрока “Лидса”. Камара сделал все правильно. Сблизился к воротам, выдержал паузу, обыграл Коха и выкатил точный пас Бэйли. Ямаец качнул Стрейка и уложил мяч в ворота 1:0.
Вскоре игра остановилась из-за травмы Диня – левый фулбек “Астон Виллы” травмировал плечо и долго оставался на газоне. Вместо него вышел новичок бирмингемцев Алекс Морено, ранее игравший в “Бетисе”.
Затем “Вилла” провела еще одну вынужденную замену – травмированного Уоткинса заменил Ингз.
Игровой ритм хозяев был сбит, и по правде говоря, команда Эмери была довольна результатом.
Но контратаковать “Вилле” в первом тайме больше не удавалось – шансы создавал только “Лидс”.
Ааронсон и Родриго попытались повторить штрафной Коопмейнерса и Вегорста из четвертьфинала ЧМ-2022, первая фаза была исполнена правильно, но точно пробить Родриго не удалось, не в последнюю очередь из-за плотного сопротивления Дуглас Луиса. Затем мяч все же побывал в воротах “Видды” после удара испанца, но у Родриго был офсайд. И наконец суперсейв сделал чемпион мира Мартинес, отбив удар Харрисона в упор с пары метров.
Emi Martinez picking up where he left off from The World Cup Final.#TelegraphFootball | #AVLLEE pic.twitter.com/YnuZHWoO1B— Telegraph Football (@TeleFootball) January 13, 2023
“Вилла” отбилась, и все это было не зря. В середине второго тайма Бэйли снова расправился со Стрейком, Мелье парировал его удар, но на добивании был Буэндиа.
“Лидс” поплыл и “Астон Вилла” могла забивать третий гол, но не воспользовались своими шансами. А затем гости вернули интригу. Патрик Бамфорд забил свой первый гол в сезоне после того как 19-летнему Ньонто наконец-то удалось выиграть индивидуальную дуэль у 37-летнего Янга.
“Вилла” принялась сушить счет, лучше всего это удавалось мастеру темных футбольных искусств Мартинесу. И в итоге команда Унаи Эмери дотянула до финального свистка.
2:1 – “Астон Вилла” сравнивается по очкам с “Челси” (25), но остается одиннадцатой, “Лидс” на четырнадцатом месте с 17 пунктами.
???? Most points in the Premier League since Unai Emery's first game— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 13, 2023
1⃣3⃣ ASTON VILLA
1⃣3⃣ Arsenal
1⃣2⃣ Man Utd
1⃣2⃣ Fulham
1⃣2⃣ Liverpool pic.twitter.com/ChrOvut6ZT
Чемпионат Англии, двадцатый тур. Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” – “Лидс” 2:1
Голы: Бэйли 3, Буэндиа 65 – Бамфорд 83
“Астон Вилла”: Мартинес – Янг, Конса, Мингз, Динь (Морено 10) – Рэмзи (Сансон 81), Камара, Дуглас Луис, Буэндиа (Коутиньо 81) – Бэйли, Уоткинс (Ингз 31)
“Лидс”: Мелье – Стрейк (Вебер 67), Купер, Кох (Фирпо 88), Эйлинг – Адамс, Рока (Гринвуд 77) – Ньонто, Ааронсон (Гелхардт 77), Харрисон (Бамфорд 67) – Родриго
Предупреждения: Камара 63 – Кох 33, Мелье 89
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