Фоден: Когда я был ребенком, Манчестер Юнайтед считали фаворитом каждого дерби из Сити. Все изменилось

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден дал комментарий о том, что его клуб теперь считают фаворитом дерби с "Манчестер Юнайтед".

"Все очень сильно изменилось. Когда я был ребенком, "Манчестер Юнайтед" считали фаворитом перед каждым дерби с "Ман Сити". Теперь все совсем иначе. Произошли значительные дни, но в отдельном матче победить может любая команда.

Мы знаем, что подойдем к игре в лучшей форме, чтобы добиться результату. Футбол и стили игры поменялись, но дерби осталось прежним", – сказал полузащитник.