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Фоден: Когда я был ребенком, Манчестер Юнайтед считали фаворитом каждого дерби из Сити. Все изменилось
Игрок понимает преимущество своего клуба
Premier League Twitter
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден дал комментарий о том, что его клуб теперь считают фаворитом дерби с "Манчестер Юнайтед".
"Все очень сильно изменилось. Когда я был ребенком, "Манчестер Юнайтед" считали фаворитом перед каждым дерби с "Ман Сити". Теперь все совсем иначе. Произошли значительные дни, но в отдельном матче победить может любая команда.
Мы знаем, что подойдем к игре в лучшей форме, чтобы добиться результату. Футбол и стили игры поменялись, но дерби осталось прежним", – сказал полузащитник.
Напомним, в матче первого круга "горожане" победили команду Эрика тен Хага со счетом 6:3. Фоден в той игре сделал хет-трик.
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