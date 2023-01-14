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Трент: Люди ожидают, что мы будем безупречны каждый сезон. Нам запрещены слабости
Игрок призывает болельщиков быть реалистами
Фото: twitter.com/LFC
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд уверен, что в будущем клуб исправит положение в АПЛ:
"Думаю, люди имеют высокий уровень ожиданий. "Ливерпуль" словно стал жертвой своего успеха. Люди ожидают, что мы будем безупречны каждый сезон. Нам запрещены слабые сезоны. Нам нужна стабильность, мы тоже от себя ее ждем.
Мы не можем быть довольны этим сезоном, но впереди еще много времени. Думаю, мы не преодолели даже половину пути. Впереди долгий путь, так что я не стал бы списывать нас.
Придет время, когда все встанет на свои места, а мы вернемся туда, где были. Когда это произойдет, все будут счастливы. Это просто вопрос времени", – сказал Трент.
Напомним, сейчас команда Юргена Клоппа отстает от "Манчестер Юнайтед" на 7 очков, а от лидирующего "Арсенала" – на 16.
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