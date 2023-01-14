Гвардиола: Мы 4 раза за 5 лет выиграли АПЛ. Иногда нам нужна нужна перезагрузка

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что после 4 побед в АПЛ за 5 лет команда нуждается в перезагрузке:

"Случившееся меня не удивило. Я старался избежать этого. Но это произошло. Надеюсь, больше такого не будет, но это случилось, потому что мы 4 раза за 5 лет выиграли АПЛ. Иногда нужна перезагрузка.

В прошлом сезоне это было нашим преимуществом, но после двух подряд побед в чемпионате такое может случиться. Мы не были готовы выйти на поле и быть самими собой. Я говорю не о победе в Кубке лиги, а о том, чтобы быть теми, кто вы есть, и делать то, что мы делаем в каждом матче.

На старте сезона я был немного обеспокоен в связи с тем, что такое может произойти, и, к сожалению, это случилось. Не знаю, повторится ли это, но сейчас меня это не волнует", – сказал тренер.