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Гвардиола: Мы 4 раза за 5 лет выиграли АПЛ. Иногда нам нужна нужна перезагрузка
Коуч ценит усилия своих подопечных
Фото: mancity.com
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что после 4 побед в АПЛ за 5 лет команда нуждается в перезагрузке:
"Случившееся меня не удивило. Я старался избежать этого. Но это произошло. Надеюсь, больше такого не будет, но это случилось, потому что мы 4 раза за 5 лет выиграли АПЛ. Иногда нужна перезагрузка.
В прошлом сезоне это было нашим преимуществом, но после двух подряд побед в чемпионате такое может случиться. Мы не были готовы выйти на поле и быть самими собой. Я говорю не о победе в Кубке лиги, а о том, чтобы быть теми, кто вы есть, и делать то, что мы делаем в каждом матче.
На старте сезона я был немного обеспокоен в связи с тем, что такое может произойти, и, к сожалению, это случилось. Не знаю, повторится ли это, но сейчас меня это не волнует", – сказал тренер.
Напомним, в чемпионате Англии "Сити" занимает 2-е место, на 5 очков отставая от лидирующего "Арсенала". Несколько дней назад "горожане" вылетели из Кубка английской лиги от "Саутгемптона" (0:2).
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