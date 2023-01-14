АПЛ. Юнайтед - Сити 2:1. Манчестер снова красный

“Раньше каждый из нас играл сам за себя. Теперь мы одна команда”, – сказал атакующий хавбек МЮ Бруну Фернандеш, дав точное резюме матча с “Сити”. После победы в дерби команда Эрика тен Хага отстает от “горожан” всего на одно очко, и на шесть от “Арсенала” (игра в запасе). О МЮ можно осторожно говорить как об еще одной команде, которая борется за чемпионство. “Сити” вновь сыграл ниже своих возможностей, Эрлинг Холанд не забивает в третьей игре подряд, “горожане” потеряли очки в трех из пяти последних поединков в АПЛ.

Матч получился замечательным. Эрик тен Хаг очень вдумчиво подошел к подготовке к матчу и принял несколько интересных кадровых решений. В запасе остались центрбеки Мартинес, Магуайр и Линделеф, а на их позиции играл фланговый защитник Люк Шоу. Вернулся в старт Фред, Эриксен играл выше, в запасе остался Антони. Как говорил тренер МЮ перед матчем, его идея состояла в том, чтобы остановить Родри, футболиста с которого начинаются большинство атак “Манчестер Сити”.

И “Манчестер Юнайтед” это удавалось. Команда тен Хага прекрасно работала без мяча, у “Сити” не было возможно играть через центр, поскольку игроки МЮ защищались один в один. Атакующая игра “Сити” сдвинулась на фланги, и угрозы воротам Де Хеа не было. Эрлинг Холанд пытался играть глубже, выманивая на себе центрбеков МЮ, но эта тактика не работала, как как у “Сити” не было забеганий.

Haaland coming deep to get on the ball today... pic.twitter.com/afXbJa2X2t — Opta Analyst (@OptaAnalyst) January 14, 2023

“Юнайтед” играл от соперника, и логично, что сам создал не так уж и много шансов в первом тайме. Но моменты были, и хозяева могли забивать. Дважды на острие оказывался Рашфорд. Сначала ему удалось поймать на ошибке Эдерсона, но Аканджи заблокировал удар по пустым воротам, а во втором моменте форвард МЮ вовремя не успел пробить, и Эдерсон теперь уже не ошибся на выходе.

Первая половина была многообещающей для МЮ, но после перерыва хозяином положения уже был “Сити”. Рашфорд еще в первом тайме получил травму, но все же остался на поле, тяжело давалась игра и Марсьялю и именно французского нападающего заменил тен Хаг в перерыве, выпустив вместо него Антони.

“Юнайтед” немного потерял с тем, что на острие у него было чистого форварда, но все же нужно отдать должное “Сити”, который стал играть быстрее, меньше через пас – больше через проходы.

После одного из таких проходв и кроссов Де Брюйне пробивал головой по воротам Силва. Это был звонок для “Юнайтед” и хозяева его не услышали. Вскоре после паса Мареза Де Брюйне удалось войти в штрафную, справиться с сопротивлением Каземиро и выполнить навес на голову Грилишу. Уан-Биссака и Варан был пассивными наблюдателями.

Казалось, что “Сити” будет контролировать матч, и “Юнайтед” уже не вернется. Но за каких-то четыре минуты победная игра выскользнула из рук “Сити”.

Первый гол МЮ будет еще обсуждаться долго. Каземиро явно отдавал пас на Рашфорда, который был в офсайде, но Маркус не коснулся мяча, к нему подлетел Бруну Фернандеш и португалец точно пробил по воротам.

Был ли Рашфорд в офсайде? Он не коснулся мяча, но был участником игрового эпизода. С другой стороны, он не мешал игрокам “Сити”. Вопрос спорный.

Как бы там не было, “Юнайтед” забил гол, а вскоре в ворота Эдерсона залетел второй мяч. 18-летний Гарначо классно открылся под передачу Фернандеша, и со второй попытке переправил мяч на Рафшорда. Восьмой гол форварда сборной Англии в последних семи матчах.

2:1 – это знаковый результат для обеих команд. “Юнайтед” показал уверенность, тактическую дисциплину и силу характера. “Сити” показал свою уязвимость.

Чемпионат Англии, двадцатый тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Сити” 2:1

Голы: Фернандеш 78, Рашфорд 82 – Грилиш 60

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа (Мартинес 90+2) – Каземиро (Мактомини 90+2), Фред – Фернандеш, Эриксен (Гарначо 72), Рашфорд (Магуайр 90+2) – Марсьяль (Антони 46)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Аке, Аканджи, Уокер – Силва, Родри, Де Брюйне – Фоден (Грилиш 57), Холанд, Марез

Предупреждения: Эриксен 64, Фред 88, Каземиро 90