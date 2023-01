АПЛ. Юнайтед - Сити 2:1. Манчестер снова красный

“Раньше каждый из нас играл сам за себя. Теперь мы одна команда”, – сказал атакующий хавбек МЮ Бруну Фернандеш, дав точное резюме матча с “Сити”. После победы в дерби команда Эрика тен Хага отстает от “горожан” всего на одно очко, и на шесть от “Арсенала” (игра в запасе). О МЮ можно осторожно говорить как об еще одной команде, которая борется за чемпионство. “Сити” вновь сыграл ниже своих возможностей, Эрлинг Холанд не забивает в третьей игре подряд, “горожане” потеряли очки в трех из пяти последних поединков в АПЛ.

Матч получился замечательным. Эрик тен Хаг очень вдумчиво подошел к подготовке к матчу и принял несколько интересных кадровых решений. В запасе остались центрбеки Мартинес, Магуайр и Линделеф, а на их позиции играл фланговый защитник Люк Шоу. Вернулся в старт Фред, Эриксен играл выше, в запасе остался Антони. Как говорил тренер МЮ перед матчем, его идея состояла в том, чтобы остановить Родри, футболиста с которого начинаются большинство атак “Манчестер Сити”.

И “Манчестер Юнайтед” это удавалось. Команда тен Хага прекрасно работала без мяча, у “Сити” не было возможно играть через центр, поскольку игроки МЮ защищались один в один. Атакующая игра “Сити” сдвинулась на фланги, и угрозы воротам Де Хеа не было. Эрлинг Холанд пытался играть глубже, выманивая на себе центрбеков МЮ, но эта тактика не работала, как как у “Сити” не было забеганий.

