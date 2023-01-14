Каземиро: Нужно думать о трех очках. Надеюсь, сегодня мы добьемся победы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро надеется, что его клуб победит "Манчестер Сити" в сегодняшнем дерби.

– Это будет большой матч против отличной команды. В последние годы "Ман Сити", возможно, показывал лучший футбол в мире.

Но мы, как и всегда, очень воодушевлены, учитывая, что сейчас мы в хорошей форме. Знаем, что нас ждет тяжелый матч против сильной команды, но, надеюсь, мы победим.

– В случае победы "Ман Юнайтед" выйдет на 3-е место в таблице и будет всего на одно очко отставать от "Ман Сити". Как вы считаете, команда способна на это?

– Как я уже сказал, мы знаем, насколько сложный матч нас ждет, учитывая, какая сильная это команда. У них отличный тренер. Мы знаем, что в футболе возможно все. Мы сыграем дома, и поддержка фанатов будет очень важным фактором. Нужно, чтобы фанаты были с нами до конца.

Мы с нетерпением ждем эту игру. Мы, "Манчестер Юнайтед", сыграем дома, поэтому мы должны показать соответствующий футбол и действовать спокойно.

Конечно, это большой матч, но мы должны смотреть на него как на возможность взять еще три очка. Нужно думать о трех очках. Надеюсь, мы добьемся победы, – сказал полузащитник.