Челси отказался от идеи увольнения Поттера

Лондонский "Челси" не собирается увольнять Грэма Поттера с поста тренера, несмотря на одну победу в 8 матчах.

Во время паузы на ЧМ-2022 руководство "Челси" неформально заверило Поттера, что его поддержат в зимнее трансферное окно и дадут время на строительство команды.

Боссы сказали тренеру, что "Челси" – это долгосрочный проект. Будущее Поттера зависит от прогресса команды, а не только от выхода в Лигу чемпионов. Сейчас в руководстве клуба полагают, что дело не только в Поттере, но и в ряде других факторов. На данный момент "синие" не ищут нового тренера.

Кроме того, в "Челси" считают, что смена тренера по ходу трансферного окна поставит клуб в неудачную для переговоров позицию и в январе, и в июне. Поттеру дадут время.