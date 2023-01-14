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Челси отказался от идеи увольнения Поттера

Англия
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Специалист останется на тренерском мостике

Челси отказался от идеи увольнения Поттера

Фото: Sports Mole

Новина українською

Лондонский "Челси" не собирается увольнять Грэма Поттера с поста тренера, несмотря на одну победу в 8 матчах.

Во время паузы на ЧМ-2022 руководство "Челси" неформально заверило Поттера, что его поддержат в зимнее трансферное окно и дадут время на строительство команды.

Боссы сказали тренеру, что "Челси" – это долгосрочный проект. Будущее Поттера зависит от прогресса команды, а не только от выхода в Лигу чемпионов. Сейчас в руководстве клуба полагают, что дело не только в Поттере, но и в ряде других факторов. На данный момент "синие" не ищут нового тренера.

Кроме того, в "Челси" считают, что смена тренера по ходу трансферного окна поставит клуб в неудачную для переговоров позицию и в январе, и в июне. Поттеру дадут время.

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ Грэм Поттер
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Источник:
JacobsBen

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