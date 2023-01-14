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Ньюкасл рассматривает трансфер полузащитника Вулвз

Англия
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Игрок может вскоре сменить клуб

Ньюкасл рассматривает трансфер полузащитника Вулвз

Premier League Twitter

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"Ньюкасл" заинтересован в подписании полузащитника "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Рубена Невеша.

Игрок находится в списке целей "Ньюкасла", и главный тренер команды Эдди Хау следит за ситуацией. Отмечается, что контракт футболиста с "волками" действует ещё 1,5 года, но Невеш не планирует его продлевать.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги португалец провёл 17 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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В статье: Вулверхэмптон Ньюкасл Рубен Невеш
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Источник:
Daily Mail

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