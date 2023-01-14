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Ньюкасл рассматривает трансфер полузащитника Вулвз
Игрок может вскоре сменить клуб
Premier League Twitter
"Ньюкасл" заинтересован в подписании полузащитника "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Рубена Невеша.
Игрок находится в списке целей "Ньюкасла", и главный тренер команды Эдди Хау следит за ситуацией. Отмечается, что контракт футболиста с "волками" действует ещё 1,5 года, но Невеш не планирует его продлевать.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги португалец провёл 17 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
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Источник:Daily Mail
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