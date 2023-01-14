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Миколенко выйдет в основе Эвертона на важный матч в борьбе за выживание
На "Гудисон Парк" все стабильно
Фото: Getty Images
Украинский защитник Виталий Миколенко традиционно выйдет в основе "Эвертона" на матч английской Премьер-лиги. Игрок расположится на своем левом фланге в игре 20 тура АПЛ против "Саутгемптона".
Отметим, что для обеих команд это очень важная встреча в борьбе за выживание, ведь коллективы находятся в зоне вылета. "Эвертон" на данный момент занимает восемнадцатую строчку, "Саутгемптон" идет двадцатым.
В текущем сезоне Миколенко провел за "Эвертон" уже 19 матчей во всех турнирах и заработал две желтые карточки.
Следить за ходом событий этой встречи вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол
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