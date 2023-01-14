Миколенко выйдет в основе Эвертона на важный матч в борьбе за выживание

Украинский защитник Виталий Миколенко традиционно выйдет в основе "Эвертона" на матч английской Премьер-лиги. Игрок расположится на своем левом фланге в игре 20 тура АПЛ против "Саутгемптона".

Отметим, что для обеих команд это очень важная встреча в борьбе за выживание, ведь коллективы находятся в зоне вылета. "Эвертон" на данный момент занимает восемнадцатую строчку, "Саутгемптон" идет двадцатым.

В текущем сезоне Миколенко провел за "Эвертон" уже 19 матчей во всех турнирах и заработал две желтые карточки.