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Юнайтед не остановить. Видео голов и обзор матча МЮ – Ман Сити 2:1
Девятая подряд победа "дьяволов"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" начал победную серию еще до старта Чемпионата мира, но по-настоящему выдающейся она стала уже после Мундиаля. На данный момент у команды Эрика тен Хага девять побед подряд во всех турнирах. Самым серьезным соперником за это время был "Ман Сити".
"Горожане" первыми открыли счет и, казалось, были готовы прервать удачную полосу оппонентов. Однако "дьяволы" не сдались и за двенадцать последних минут основного времени забили дважды. Один из голов
Чемпионат Англии, 20-й тур. Манчестер, "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 2:1
Голы: Фернандеш 78, Рашфорд 82 – Грилиш 60
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