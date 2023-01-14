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АПЛ. Эвертон и Вест Хэм заканчивают первый круг в зоне вылета

Англия
(1 голосов)

Вулверхэмптон поднимается выше, Ноттингем Форест практически в середине таблицы

АПЛ. Эвертон и Вест Хэм заканчивают первый круг в зоне вылета

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, двадцатый тур

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Саутгемптон” 1:2

Голы: Онана 39 – Уорд-Прауз 46, Уорд-Прауз 78

“Эвертон”: Пикфорд – Годфри, Коуди, Тарковски – Коулмен (Гордон 69), Ивоби, Онана, Гейе (Симмс 82), Миколенко – Калверт-Льюин, Грэй

“Саутгемптон”: Базуну – Салису, Чалета-Цар, Лянко – Уокер-Питерс, Диалло (Мэйтленд-Найлз 85), Лавиа (Алькарас 61), Эльюнусси (Перро 86) – Уорд-Прауз – Эдози (Адам Армстронг 61), Адамс (Мара 85)

Предупреждения: Лавия 14, Диалло 69, Лянко 90+2

Уэст-Бриджфорд, “Сити-Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Лестер” 2:0

Голы: Джонсон 56, Джонсон 85

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Орье, Уоррэлл, Маккенна, Лоди – Йейтс (Колбек 46), Фройлер, Мангаля (О’Брайен 70) – Скарпа (Сарридж 55) – Джонсон (Уильямс 86), Гиббз-Уайт

“Лестер”: Уорд – Томас (Брант 68), Фас, Амарти, Кастань – Менди (Прат 68), Ндиди – Барнс, Тилеманс, Олбрайтон (Ихеаначо 68) – Варди

Предупреждения: Джонсон 86 – Тилеманс 29, Амарти 77

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Вест Хэм” 1:0

Гол: Поденсе 48

“Вулверхэмптон”: Са – Семеду, Коллинз, Килман, Буэно (Гомеш 83) – Нуньеш, Невеш, Моутинью (Траоре 73) – Хван (Лемина 73), Кунья (Хименес 63), Поденсе (Аит-Нури 64)

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Агер, Огбонна, Цоуфал – Соучек (Бенрахма 60), Райс, Пакета – Форнальс (Скамакка 76), Антонио, Боуэн

Предупреждения: Агер 70, Райс 90+3

Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Ливерпуль” 3:0

Голы: Марч 47, Марч 53, Уэлбек 81

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль) АПЛ "Саутгемптон" Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити Виталий Миколенко
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