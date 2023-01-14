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АПЛ. Брайтон – Ливерпуль 3:0. Де Дзерби разгромил Клоппа

Англия
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Это в том числе и тренерская победа

АПЛ. Брайтон – Ливерпуль 3:0. Де Дзерби разгромил Клоппа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, 20-й тур

"Амекс" (Брайтон)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

"Брайтон" - "Ливерпуль" 3:0

Голы: Марч 47, 53, Велбек 82

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип (Гомес 69), Конате, Робертсон – Хендерсон (Кейта 69), Фабинью (Доук 69), Тьяго – Салах, Гакпо, Окслейд-Чемберлейн (Эллиот 69)

Брайтон: Санчес – Гросс, Данк (Вебстер 90+1), Колвилл, Эступиньян – Кайседо, Макаллистер (Сармьенто 83) – Марч, Лаллана (Велтман 66), Митома (Лемпти 90+1) – Фергюсон (Велбек 6)

Предупреждения: Данк 17 – Матип 18, Хендерсон 30, Александер-Арнольд 65

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В статье: Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.01.2023 в 19:14
Красавчик
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