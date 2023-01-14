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АПЛ. Брайтон – Ливерпуль 3:0. Де Дзерби разгромил Клоппа
Это в том числе и тренерская победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 20-й тур
"Амекс" (Брайтон)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
"Брайтон" - "Ливерпуль" 3:0
Голы: Марч 47, 53, Велбек 82
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип (Гомес 69), Конате, Робертсон – Хендерсон (Кейта 69), Фабинью (Доук 69), Тьяго – Салах, Гакпо, Окслейд-Чемберлейн (Эллиот 69)
Брайтон: Санчес – Гросс, Данк (Вебстер 90+1), Колвилл, Эступиньян – Кайседо, Макаллистер (Сармьенто 83) – Марч, Лаллана (Велтман 66), Митома (Лемпти 90+1) – Фергюсон (Велбек 6)
Предупреждения: Данк 17 – Матип 18, Хендерсон 30, Александер-Арнольд 65
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