  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0. Обзор матча и видео гола
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
(1 голосов)

"Волки" вырываются из зоны вылета

Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0. Обзор матча и видео гола

Premier League Twitter

Новина українською

В рамках 20-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" дома минимально обыграл "Вест Хэм". Победу "волкам" принес гол Даниэля Поденсе - португалец поразил ворота "молотобойцев" в начале второго тайма. Благодаря этой победе, "Вулвз" вырвались из зоны вылета и теперь занимают 16-е место в турнирной таблице. В свою очеред лондонцы идут на 18-й позиции.

Чемпионат Англии, двадцатый тур

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Вест Хэм” 1:0

Гол: Поденсе 48

По теме
yellow-arrow
Ириски проиграли в матче с аутсайдером. Эвертон - Саутгемптон 1:2. Видео голов и обзор поединка
yellow-arrow
Миколенко - четвертый по оценкам среди игроков Эвертона за игру против Саутгемптона
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон и Вест Хэм заканчивают первый круг в зоне вылета
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде