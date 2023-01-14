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Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0. Обзор матча и видео гола
"Волки" вырываются из зоны вылета
Premier League Twitter
В рамках 20-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" дома минимально обыграл "Вест Хэм". Победу "волкам" принес гол Даниэля Поденсе - португалец поразил ворота "молотобойцев" в начале второго тайма. Благодаря этой победе, "Вулвз" вырвались из зоны вылета и теперь занимают 16-е место в турнирной таблице. В свою очеред лондонцы идут на 18-й позиции.
Чемпионат Англии, двадцатый тур
Вулверхэмптон, “Молинью”
Гол: Поденсе 48
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