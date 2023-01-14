Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0. Обзор матча и видео гола

В рамках 20-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" дома минимально обыграл "Вест Хэм". Победу "волкам" принес гол Даниэля Поденсе - португалец поразил ворота "молотобойцев" в начале второго тайма. Благодаря этой победе, "Вулвз" вырвались из зоны вылета и теперь занимают 16-е место в турнирной таблице. В свою очеред лондонцы идут на 18-й позиции.

Чемпионат Англии, двадцатый тур

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Вест Хэм” 1:0

Гол: Поденсе 48