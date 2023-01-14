Ириски проиграли в матче с аутсайдером. Эвертон - Саутгемптон 1:2. Видео голов и обзор поединка

Сегодня в матче АПЛ встретились две команды, которые занимают предпоследнее и последнее место в таблице - "Эвертон" и "Ливерпуль". Сначала игра казалась равной, и первый гол забили именно подопечные Лэмпарда силами Онана.

Однако, во втором тайме положение сил на поле изменилось - Уорд-Проуз своим дублем помог "святым" победить и добыть три очка.

Эвертон - Саутгемптон 1:2

Голы: Онана 38 - Уорд-Проуз 46, 78.