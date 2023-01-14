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Ириски проиграли в матче с аутсайдером. Эвертон - Саутгемптон 1:2. Видео голов и обзор поединка

Англия
(1 голосов)

Команда Лэмпарда опять испытывает поражение

Ириски проиграли в матче с аутсайдером. Эвертон - Саутгемптон 1:2. Видео голов и обзор поединка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в матче АПЛ встретились две команды, которые занимают предпоследнее и последнее место в таблице - "Эвертон" и "Ливерпуль". Сначала игра казалась равной, и первый гол забили именно подопечные Лэмпарда силами Онана.

Однако, во втором тайме положение сил на поле изменилось - Уорд-Проуз своим дублем помог "святым" победить и добыть три очка.

Эвертон - Саутгемптон 1:2

Голы: Онана 38 - Уорд-Проуз 46, 78.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) АПЛ "Саутгемптон"
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