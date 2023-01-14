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АПЛ. Брентфорд выше Ливерпуля и Челси в таблице после победы над Борнмутом

Англия
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По голу забили Тоуни и Йенсен

АПЛ. Брентфорд выше Ливерпуля и Челси в таблице после победы над Борнмутом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Гол Рашфорда - Фернандеша – не единственное скандальное решение рефери в матчах двадцатого тура АПЛ. На 39-й минуте игры “Брентфорд” – “Борнмут” форвард “пчел” Айвен Тоуни обхватил руку защитника “вишенек” Маркоса Сенеси, а затем свалился на газон в штрафной “Борнмута”. Было похоже на то, что нарушил правила именно Тоуни, но австралийский рефери Джарред Джиллетт указал на точку, и VAR не изменил его решение.

Тоуни, конечно же, пробил точно, и баланс в этой равной игре был нарушен. Тем не менее, “Борнмут” не сдался, и прибавил во втором тайме. Были полушансы, но “Брентфорд” справился со всеми угрозами, а затем забил сам – Йенсен поразил ворота Нето после передачи Дасилвы.

2:0 – “Брентфорд” провел далеко не идеальный матч, но Томас Франк остался доволен. Его команда не проигрывает в АПЛ уже семь матчей (четыре победы, три ничьи), лучше серии без поражений только у “Ньюкасла” (13) и “Арсенала” (11). “Брентфорд” поднялся на восьмое место, за ним, сыграв на матч меньше, расположились “Ливерпуль” и “Челси”. Удивительные времена.

Для “Борнмута” это было восьмое поражение в девяти последних турах АПЛ. Зона вылета все ближе.

Чемпионат Англии, двадцатый тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Борнмут” 2:0

Голы: Тоуни 39 (пен.), Йенсен 75

“Брентфорд”: Райя – Айер (Йоргенсен 82), Пиннок, Ми, Янельт – Йенсен, Нергор, Дасилва (Дамсгор 82) – Мбемо (Льюис-Поттер 89), Тоуни (Шаде 82), Висса (Расмуссен 71)

“Борнмут”: Нету – Келли, Сенеси (Ротуэлл 78), Мифем, Стэйси – Энтони (Дембеле 66), Кук (Пирсон 35), Лерма, Кристи – Мур, Биллинг

Предупреждения: Райя 69 – Нету 38

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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Борнмут
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