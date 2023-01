АПЛ. Брентфорд выше Ливерпуля и Челси в таблице после победы над Борнмутом

Гол Рашфорда - Фернандеша – не единственное скандальное решение рефери в матчах двадцатого тура АПЛ. На 39-й минуте игры “Брентфорд” – “Борнмут” форвард “пчел” Айвен Тоуни обхватил руку защитника “вишенек” Маркоса Сенеси, а затем свалился на газон в штрафной “Борнмута”. Было похоже на то, что нарушил правила именно Тоуни, но австралийский рефери Джарред Джиллетт указал на точку, и VAR не изменил его решение.

33 - Ivan Toney has been directly involved in 33 goals in 50 Premier League appearances for Brentford (25 goals, 8 assists), the most by an English player in their first 50 PL games for team since Daniel Sturridge for Liverpool from 2013-2015 (44). Return. pic.twitter.com/ByI4k2ODsl