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АПЛ. Брентфорд выше Ливерпуля и Челси в таблице после победы над Борнмутом
По голу забили Тоуни и Йенсен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гол Рашфорда - Фернандеша – не единственное скандальное решение рефери в матчах двадцатого тура АПЛ. На 39-й минуте игры “Брентфорд” – “Борнмут” форвард “пчел” Айвен Тоуни обхватил руку защитника “вишенек” Маркоса Сенеси, а затем свалился на газон в штрафной “Борнмута”. Было похоже на то, что нарушил правила именно Тоуни, но австралийский рефери Джарред Джиллетт указал на точку, и VAR не изменил его решение.
33 - Ivan Toney has been directly involved in 33 goals in 50 Premier League appearances for Brentford (25 goals, 8 assists), the most by an English player in their first 50 PL games for team since Daniel Sturridge for Liverpool from 2013-2015 (44). Return. pic.twitter.com/ByI4k2ODsl— OptaJoe (@OptaJoe) January 14, 2023
Тоуни, конечно же, пробил точно, и баланс в этой равной игре был нарушен. Тем не менее, “Борнмут” не сдался, и прибавил во втором тайме. Были полушансы, но “Брентфорд” справился со всеми угрозами, а затем забил сам – Йенсен поразил ворота Нето после передачи Дасилвы.
2:0 – “Брентфорд” провел далеко не идеальный матч, но Томас Франк остался доволен. Его команда не проигрывает в АПЛ уже семь матчей (четыре победы, три ничьи), лучше серии без поражений только у “Ньюкасла” (13) и “Арсенала” (11). “Брентфорд” поднялся на восьмое место, за ним, сыграв на матч меньше, расположились “Ливерпуль” и “Челси”. Удивительные времена.
Для “Борнмута” это было восьмое поражение в девяти последних турах АПЛ. Зона вылета все ближе.
Чемпионат Англии, двадцатый тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” – “Борнмут” 2:0
Голы: Тоуни 39 (пен.), Йенсен 75
“Брентфорд”: Райя – Айер (Йоргенсен 82), Пиннок, Ми, Янельт – Йенсен, Нергор, Дасилва (Дамсгор 82) – Мбемо (Льюис-Поттер 89), Тоуни (Шаде 82), Висса (Расмуссен 71)
“Борнмут”: Нету – Келли, Сенеси (Ротуэлл 78), Мифем, Стэйси – Энтони (Дембеле 66), Кук (Пирсон 35), Лерма, Кристи – Мур, Биллинг
Предупреждения: Райя 69 – Нету 38
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