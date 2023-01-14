АПЛ. Брентфорд выше Ливерпуля и Челси в таблице после победы над Борнмутом

Гол Рашфорда - Фернандеша – не единственное скандальное решение рефери в матчах двадцатого тура АПЛ. На 39-й минуте игры “Брентфорд” – “Борнмут” форвард “пчел” Айвен Тоуни обхватил руку защитника “вишенек” Маркоса Сенеси, а затем свалился на газон в штрафной “Борнмута”. Было похоже на то, что нарушил правила именно Тоуни, но австралийский рефери Джарред Джиллетт указал на точку, и VAR не изменил его решение.

33 - Ivan Toney has been directly involved in 33 goals in 50 Premier League appearances for Brentford (25 goals, 8 assists), the most by an English player in their first 50 PL games for team since Daniel Sturridge for Liverpool from 2013-2015 (44). Return. pic.twitter.com/ByI4k2ODsl — OptaJoe (@OptaJoe) January 14, 2023

Тоуни, конечно же, пробил точно, и баланс в этой равной игре был нарушен. Тем не менее, “Борнмут” не сдался, и прибавил во втором тайме. Были полушансы, но “Брентфорд” справился со всеми угрозами, а затем забил сам – Йенсен поразил ворота Нето после передачи Дасилвы.

2:0 – “Брентфорд” провел далеко не идеальный матч, но Томас Франк остался доволен. Его команда не проигрывает в АПЛ уже семь матчей (четыре победы, три ничьи), лучше серии без поражений только у “Ньюкасла” (13) и “Арсенала” (11). “Брентфорд” поднялся на восьмое место, за ним, сыграв на матч меньше, расположились “Ливерпуль” и “Челси”. Удивительные времена.

Для “Борнмута” это было восьмое поражение в девяти последних турах АПЛ. Зона вылета все ближе.

Чемпионат Англии, двадцатый тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Борнмут” 2:0

Голы: Тоуни 39 (пен.), Йенсен 75

“Брентфорд”: Райя – Айер (Йоргенсен 82), Пиннок, Ми, Янельт – Йенсен, Нергор, Дасилва (Дамсгор 82) – Мбемо (Льюис-Поттер 89), Тоуни (Шаде 82), Висса (Расмуссен 71)

“Борнмут”: Нету – Келли, Сенеси (Ротуэлл 78), Мифем, Стэйси – Энтони (Дембеле 66), Кук (Пирсон 35), Лерма, Кристи – Мур, Биллинг

Предупреждения: Райя 69 – Нету 38