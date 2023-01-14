Брайтон - Ливерпуль 3:0. Победа Де Дзерби. Видео обзор матча

В рамках 20-го тура чемпионата Англии "Брайтон" дома сенсационно обыграл "Ливерпуль". Подопечные Роберто Де Дзерби все три мяча забили во втором тайме: дублем отметился Марч, а точку в поединке поставил Велбек. Благодаря этой победе, "чайки" обошли команду Юргена Клоппа в турнирной таблице на два очка (7-е и 9-е место, соответственно).

Английская Премьер-лига, 20-й тур

"Амекс" (Брайтон)

"Брайтон" - "Ливерпуль" 3:0

Голы: Марч 47, 53, Велбек 82