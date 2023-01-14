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Брайтон - Ливерпуль 3:0. Победа Де Дзерби. Видео обзор матча

Англия
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Команда Клоппа падает на 9-е место

Брайтон - Ливерпуль 3:0. Победа Де Дзерби. Видео обзор матча

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В рамках 20-го тура чемпионата Англии "Брайтон" дома сенсационно обыграл "Ливерпуль". Подопечные Роберто Де Дзерби все три мяча забили во втором тайме: дублем отметился Марч, а точку в поединке поставил Велбек. Благодаря этой победе, "чайки" обошли команду Юргена Клоппа в турнирной таблице на два очка (7-е и 9-е место, соответственно).

Английская Премьер-лига, 20-й тур

"Амекс" (Брайтон)

"Брайтон" - "Ливерпуль" 3:0

Голы: Марч 47, 53, Велбек 82

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В статье: Ливерпуль
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