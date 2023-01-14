Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брайтон - Ливерпуль 3:0. Победа Де Дзерби. Видео обзор матча
Команда Клоппа падает на 9-е место
Premier League Twitter
В рамках 20-го тура чемпионата Англии "Брайтон" дома сенсационно обыграл "Ливерпуль". Подопечные Роберто Де Дзерби все три мяча забили во втором тайме: дублем отметился Марч, а точку в поединке поставил Велбек. Благодаря этой победе, "чайки" обошли команду Юргена Клоппа в турнирной таблице на два очка (7-е и 9-е место, соответственно).
Английская Премьер-лига, 20-й тур
"Амекс" (Брайтон)
Голы: Марч 47, 53, Велбек 82
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Днепре россияне попали в многоквартирный дом. ФОТО
- Конец истории Мудрик-Арсенал ближе, чем когда-либо. Общая сумма трансфера – 90 млн евро – СМИ
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн