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Хави: То, что Анчелотти не проигрывал в финалах с 2010 года, мотивирует меня еще сильнее

Англия
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Коуч хочет взять верх в сегодняшнем поединке

Хави: То, что Анчелотти не проигрывал в финалах с 2010 года, мотивирует меня еще сильнее

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави рассказал, не боится ли, что команды Карло Анчелотти не проигрывали в финалах с 2010 года:

"Статистика должна измениться. Я мотивирован и доволен тем, что мы вышли в финал. Нужно понимать, откуда мы пришли.

Мы сыграем против "Реала", это дополнительная мотивация, а то, что Анчелотти не проигрывал в финалах с 2010 года, мотивирует меня еще сильнее", – сказал тренер.

За последние 13 лет команды Анчелотти 10 раз выходили в финалы различных турниров и ни разу не проиграли. Успешная серия Анчелотти началась после победы в Кубке Англии с "Челси".

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В статье: Карло Анчелотти Барселона Хави Реал (Мадрид)
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Источник:
Mundo Deportivo

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