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Хави: То, что Анчелотти не проигрывал в финалах с 2010 года, мотивирует меня еще сильнее
Коуч хочет взять верх в сегодняшнем поединке
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto
Наставник "Барселоны" Хави рассказал, не боится ли, что команды Карло Анчелотти не проигрывали в финалах с 2010 года:
"Статистика должна измениться. Я мотивирован и доволен тем, что мы вышли в финал. Нужно понимать, откуда мы пришли.
Мы сыграем против "Реала", это дополнительная мотивация, а то, что Анчелотти не проигрывал в финалах с 2010 года, мотивирует меня еще сильнее", – сказал тренер.
За последние 13 лет команды Анчелотти 10 раз выходили в финалы различных турниров и ни разу не проиграли. Успешная серия Анчелотти началась после победы в Кубке Англии с "Челси".
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