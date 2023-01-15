Хави: То, что Анчелотти не проигрывал в финалах с 2010 года, мотивирует меня еще сильнее

Наставник "Барселоны" Хави рассказал, не боится ли, что команды Карло Анчелотти не проигрывали в финалах с 2010 года:

"Статистика должна измениться. Я мотивирован и доволен тем, что мы вышли в финал. Нужно понимать, откуда мы пришли. Мы сыграем против "Реала", это дополнительная мотивация, а то, что Анчелотти не проигрывал в финалах с 2010 года, мотивирует меня еще сильнее", – сказал тренер.

За последние 13 лет команды Анчелотти 10 раз выходили в финалы различных турниров и ни разу не проиграли. Успешная серия Анчелотти началась после победы в Кубке Англии с "Челси".