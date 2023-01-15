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Арсенал нацелился на подписание вингера Барселоны после неудачи с трансфером Мудрика

Англия
(1 голосов)

Клуб все равно ищет усиление

Арсенал нацелился на подписание вингера Барселоны после неудачи с трансфером Мудрика

Фото: twitter.com/LUFC

Новина українською

Лондонский "Арсенал" рассмотрит подписание нападающего "Барселоны" Рафиньи после срыва перехода Михаила Мудрика из "Шахтёра".

Как известно, в переходе в "Арсенал" Мудрик был заинтересован лично, однако "канониры" отказались платить требуемую "Шахтёром" сумму.

Напомним, наш 22-летний соотечественник в скором времени будет официально представлен в качестве игрока "Челси". Синие заплатят за нападающего € 70+30 млн.

В то же время 26-летний Рафинья перешёл в "Барселону" из "Лидса" летом 2022 года. В 22 матчах нынешнего сезона на его счету три гола и пять результативных передач.

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В статье: Арсенал (Лондон) Рафинья Барселона Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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Зореслав (Киев)
15.01.2023 в 12:04
Я хотел видеть Мудрика в Арсенале, но чувствую что Арсенал ничего не потеряет и станет чемпионом. Мудрик мог быть звездой за красных, а станет игроком ротации у синих. В Челси думаю тренер не задержится.
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+3
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meser81 (Кам'янець)
15.01.2023 в 12:28
Ну, у Арсенала на цій позиції вже є Мартінеллі - з ним команда грає добре, витіснити його було б проблематично. А в іншому все вірно - з Арсеналом Мудрик міг би бути чемпіоном вже зараз і мав би великі шанси на повторення у найближчі роки. В Челсі це можливо, в найкращому випадку, тільки через 3-4 сезони.
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+1
0
download1 (huyersk)
15.01.2023 в 12:31
ну цікаво буде подивитися за ігроком ротації за 100 млн. Челсі перебудується і буде грати за чемпіонство кожен рік, а Арсенал вистрілить у цьому році , а в наступному буде знову боротися за 4-ку максимум! Челсі- топ клуб з більшими фінансовими можливостями, радий за Мудрика.
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