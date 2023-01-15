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Арсенал нацелился на подписание вингера Барселоны после неудачи с трансфером Мудрика
Клуб все равно ищет усиление
Фото: twitter.com/LUFC
Лондонский "Арсенал" рассмотрит подписание нападающего "Барселоны" Рафиньи после срыва перехода Михаила Мудрика из "Шахтёра".
Как известно, в переходе в "Арсенал" Мудрик был заинтересован лично, однако "канониры" отказались платить требуемую "Шахтёром" сумму.
Напомним, наш 22-летний соотечественник в скором времени будет официально представлен в качестве игрока "Челси". Синие заплатят за нападающего € 70+30 млн.
В то же время 26-летний Рафинья перешёл в "Барселону" из "Лидса" летом 2022 года. В 22 матчах нынешнего сезона на его счету три гола и пять результативных передач.
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