Арсенал нацелился на подписание вингера Барселоны после неудачи с трансфером Мудрика

Лондонский "Арсенал" рассмотрит подписание нападающего "Барселоны" Рафиньи после срыва перехода Михаила Мудрика из "Шахтёра".

Как известно, в переходе в "Арсенал" Мудрик был заинтересован лично, однако "канониры" отказались платить требуемую "Шахтёром" сумму.

Напомним, наш 22-летний соотечественник в скором времени будет официально представлен в качестве игрока "Челси". Синие заплатят за нападающего € 70+30 млн.

В то же время 26-летний Рафинья перешёл в "Барселону" из "Лидса" летом 2022 года. В 22 матчах нынешнего сезона на его счету три гола и пять результативных передач.