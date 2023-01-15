Шахтер анонсировал "освобождение Мудрика". Известно, когда Челси хочет представить Михаила

"Челси" и "Шахтер" находятся на финальной стадии оформления трансфера вингера "горняков" Михаила Мудрика.

Аристократы, кроме проведения медобследования футболиста, хотят еще сегодня представить его перед болельщиками. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Кроме этого, итальянец добавил информацию о бонусах, предусмотренных в соглашении. Одним из пунктов, согласно которым "Шахтер" может получить дополнительные выплаты, является победа "Челси" в АПЛ или Лиге чемпионов в течение срока контракта Мудрика (до 2030 года). Общая сумма трансфера не превысит 100 миллионов евро.

Стоит также отметить, что "Шахтер" в своем Твиттере опубликовал пост "Свободный Мудрик. Скоро":

Напомним, что именно сегодня "Челси" сыграет на "Стэмфорд Бридж" против "Кристалл Пэлас". Следующий домашний поединок "аристократы" проведут 3 февраля, ведь в следующем туре подопечные Поттера сойдутся против "Ливерпуля" (21 января) в гостях, а дальше у АПЛ будет двухнедельная пауза.

Матч между "Челси" и "Кристалл Пелас" стартует в 16:00.