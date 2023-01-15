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Артета: Габи Жезус вернется позже, чем мы ожидали
Восстановление затянулось
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал, когда нападающий Габриэль Жезус покинет лазарет:
“Надеюсь, Габриэль вернется на последние месяцы, это была серьезная травма немного дольше, чем мы ожидали.
Он сделает все возможное, чтобы восстановиться в более короткие сроки, но нам будет его не хватать еще некоторое время”, - сказал Артета.
Напомним, что Жезус травмировался в матче третьего тура группового этапа Чемпионата мира-2022 против Камеруна 2 декабря. Прогнозировалось, что бразилец будет залечивать повреждение колена три месяца. Сезон в АПЛ завершается 28 мая.
Отметим, что Жезус присоединился к “Арсеналу” в июле прошлого года за 52,2 млн евро. В составе "канониров" бразилец успел провести 20 матчей, отличившись пятью голами и семью ассистами. В частности, 11 результативных действий он записал в свой актив в 14 поединках АПЛ.
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