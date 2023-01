Как быстро Мудрик станет основным в Челси? Стоит ли он сто миллионов? О главном трансфере зимы

Трансфер Михаила Мудрика в "Челси" - главное событие зимы в английском футболе. И один из главных в истории футбола украинского. Многие ждали того момента, когда украинский игрок сменит "Шахтер" на клуб из топ-лиги, и вот это свершилось. "Горняки" отпустили воспитанника за сто миллионов (с бонусами), а "аристократы" получили украинского футболиста, на которого там возлагают большие надежды. На главные вопросы касательно трансфера и перспектив украинца на новом месте отвечают авторы UA-Футбол Борис Сорокин и Георгий Грошев.

Да, Михаил Мудрик готовился к трансферу, и, вероятнее всего, готовился с лета. Тогда его сватали в “Байер” и “Ниццу”, сам вингер хотел в Германию, но по итогу руководство “горняков” решило оставить его в команде, отклонив все предложения. Как оказалось, 20 миллионов - не та сумма, которую клуб планировал выручить за свой главный актив.

Остаться на полгода в “Шахтере” оказалось правильным решением. Мудрик не только окреп физически и ментально, но ярко зажег в матчах ЛЧ, особенно против “РБ Лейпцига”. Думается, что уже после дубля на выезде против “быков” он окончательно начал готовиться к будущем переходу. Георгий Грошев

Количественно, “Челси” не нужен был еще один футболист атаки. В приоритете должны были быть центральный полузащитник и правый бек для подмены Джеймсу. На позиции Мудрика могут сыграть Пулисик, Маунт, Стерлинг, Феликс, Чуквуэмека и Обамеянг. Также в группу атаки “Челси” входят Хавертц, Зиеш, Броя, Фофана. Летом присоединится к команде Кристофер Нкунку. Все еще на контракте у “Челси” вингер Хадсон-Одои и форвард Лукаку.

Но качественно Мудрик нужен был “Челси”. Одна из причин, почему команда Грэма Поттера занимает десятое место в чемпионате, это забитые голы. На момент трансфера Мудрика у “Челси” был всего 21 гол после 18 туров. Это тринадцатый показатель в чемпионате. И нельзя сказать, что у “синих” проблемы с реализацией, или что им просто не везет. Показатель xG составляет 20.7 (пятнадцатый показатель в лиге). “Челси” забил столько, сколько и должен был. По количеству ударов (204) “синие” тоже во втором десятке, как и по показателю “действия, которые привели к ударам”. И совсем плохо у атакующих футболистов с “Челси” с дриблингом. По показателю “успешные действия в дриблинге, которые привели к удару”, “Челси” делит вместе с “Эвертоном” последнее место в лиге (десять).

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

После ухода Эдена Азара у “Челси” не было футболиста атаки, который брал бы игру на себя, использовал бы свою технику, скорость и дриблинг как оружие. Есть Пулисик, но он часто травмирован, а когда играет, то способен показывать стабильное качество только в одном-двух матчах подряд. Борис Сорокин

Деньги. Не нужно искать какие-то эвфемизмы, 100 миллионов евро за Мудрика – это полное безумие, сумасшествие, возможно даже идиотизм. “Арсенал” сразу дал понять, что он не будет участвовать в аукционе за Мудрика, и не выйдет за установленные для себя пределы. Это правда, что Мудрик был трансферной целью №1 для “Арсенала”, в его приобретение лидер АПЛ вложил много времени и усилий. Но предавать здравый смысл “Арсенал” не захотел. Для “канониров” Мудрик был скорее проектом на будущее, чем на сейчас, и платить 100 млн евро за для игрока полуосновы/полурезерва “Арсенал” не захотел.

“Канониры” были в похожей ситуации прошей зимой, когда им не удалось подписать Душана Влаховича. Летом “Арсенал” проиграл борьбу за Лисандро Мартинеса и Рафинью. Разочарование – это часть жизни.

В 2013 году “Челси” провернул похожий трюк, украв у “Тоттенхэма” Виллиана. У болельщиков “Челси” даже есть песня, посвященная этой истории. Борис Сорокин

Долгое время ходили слухи, что Мудрик очень хочет в “Арсенал”, а потому он должен был себя готовить к переезду в Англию. Язык - главный способ коммуникации, а потому чем быстрее он начнет на нем общаться, тем быстрее приживется на новом месте. Сам игрок еще в ноябре признал, что давно учит английский язык индивидуально и даже давал несколько интервью на нем.

Конечно, при переходе в “Арсенал”, о котором столько времени говорили в прессе, воспитаннику “Шахтера” было бы адаптироваться проще, ведь рядом оказался бы соотечественник Александр Зинченко. В “Челси” на первых этапах он будет одним, однако вряд ли это продлится долго. По интервью самого Мудрика и его одноклубников сложилось мнение, что он достаточно открытый и легкий в общении парень. Георгий Грошев

Мудрик имеет очень хорошие шансы сходу пробиться в основной состав. По указанным причинам выше, атаке “Челси” нужно свежее дыхание, новая искра, в пользу Мудрика играет и нынешняя кадровая ситуация. Феликс дисквалифицирован, у Пулисика и Стерлинга травмы, Обамеянг не пользуется доверием Поттера. Борис Сорокин

Скорость - визитная карточка Михаила Мудрика, но его сила не только в этом. Мудрик силен при игре 1 в 1, а также обладает достаточно светлой футбольной головой, не жадничает в важные момент, а может выкатить партнеру на пустые ворота, вместо того, чтобы бить самостоятельно. К тому же, светловолосый вингер способен выполнить качественный кросс в штрафную на одного из форвардов своей команды. Игроки подобных качеств ныне в тренде - одни клубы платят за них под сто миллионов (Антони), другие продлевают контракт, несмотря на проблемы с дисциплиной (Дембеле).

Но универсальный талант не равно быстрая адаптация. Последние полгода Мудрик жил на волне “всеобщего обожания”. Руководство и тренерский штаб “Шахтера” говорили о нем в каждом интервью, о нем писала зарубежная пресса, товарищи по команде видели в нем лидера и играли постоянно на него. Теперь придется адаптироваться и это станет одним из вызовов. Георгий Грошев

Неофициальное название УПЛ - “лига закрытых команд”. Ладно, это шутка, но доля правды в ней есть, ведь Мудрик прошедшие два сезона играл за команду, против которой все предлагают “защитную тактику”. И смотрелся в этих условиях Михаил вполне неплохо, особенно если судить по цифрам - 7+6 в 12-ти играх полугодия является хорошим подтверждением. Тяжело сравнивать английский футбол и украинский, но если у Мудрика и возникнут проблемы в Англии, то вряд ли это будет от того, что он не готов играть против закрытых команд. Георгий Грошев

На последних матчах “Челси” болельщики “синих” поют песни о Романа Абрамовиче и Томасе Тухеле. Если нынешнее состоянии “Челси” можно назвать болезнью, то Мудрик может стать ее главным симптомом, но не причиной, и все это понимают. Покупка Мудрика воспринимается как очередное экстравагантное и бессмысленное приобретение американских владельцев “Челси”. Персонально против украинца никто ничего не имеет.

Стомиллионые Джек Грилиш и Антони, на которых при своей оценке Мудрика ориентировался “Шахтер”, пока еще в полной мере не оправдывают свой ценник, но пресса их не уничтожает. Другое дело – истории со стомилионными Ромелу Лукаку и Полем Погба, которые переходили в “Челси” и “Манчестер Юнайтед” в статусе футболистов мирового уровня. Ожидания от них были выше, они не оправдались, и критика была уничижающей. Мудрик должен показать определенный уровень и уверенность в себе. Желательно не получать красную карточку в первом матче, как это сделал Жоау Феликс. На первых порах этого будет достаточно. Борис Сорокин

За последние полтора года вингер здорово прибавил физически, подкачался и его перестало сдувать ветром и при малейшем шторме. Интенсивность матчей ЛЧ он также выдерживал неплохо, однако одно дело, когда еврокубковый матч проходит раз в две неделе, и совсем другое, когда тебе нужно каждые выходные играть в лучшей футбольной лиге планеты. Тем более, когда ты переходишь в новый клуб посреди сезона и не сможет пройти полноценные сборы на новом месте.

С уверенностью можно сказать, что Мудрику в первое время будет тяжело. Даже очень. Однако если это понимаем мы, то и тренерский штаб английского гранда должен. Георгий Грошев

“Челси” имеет наименьшее количество побед среди всех команд лиги с 18 октября (одна победа в девяти матчах), впервые с 1989 года вылетел из двух кубков в первом для себя раунде, впервые с 1993 года проиграл шесть матчей из восьми. “Челси” просто не способен побеждать без Риса Джеймса. Ряд футболистов первой команды понимают, что у них нет в “Челси” будущего и они играют без мотивации. Команда с трудом создает моменты, не говоря уже о голах. 11 травмированных/дисквалифицированных футболистов. Поттер никогда еще в своей карьере не сталкивался с подобным. “Челси” даже не лучшая команда в западном Лондоне, он находится в турнирной таблице позади “Фулхэма” и “Брентфорда”.

