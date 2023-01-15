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Челси интересуется полузащитником Брайтона. Клуб поставил ценник 85 миллионов
Впереди еще один громкий трансфер?
Фото: Getty Images
"Челси" активно интересуется полузащитником "Брайтона" Мойсесом Кайседо. Он может стать следующим новичком команды после Михаила Мудрика.
Согласовать трансфер 21-летнего полузащитника сборной Эквадора зимой будет непросто, но есть шанс, что "Челси" сумеет это сделать. Однако "Брайтон" потребует за Кайседо более 85 млн евро.
Ранее сообщалось, что после покупки Михаила Мудрика у "Шахтера" за 100 млн евро лондонский клуб хочет подписать еще как минимум 2 игроков зимой.
В этом сезоне у хавбека 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за "Брайтон" во всех турнирах.
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